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Luto Ex-ator mirim Fabiano Thomas Vannucci morre aos 53 anos Artista participou de programas como 'Plunct, plact, zuuum" (1983) e "Verde que te quero ver" (1984)

O diretor de cinema Fabiano Thomas Vannucci morreu na última quinta-feira (23), após sofrer um infarto, no Rio de Janeiro. A informação foi compartilhada pela atriz Izabella Bicalho, sua ex-mulher, com quem teve uma filha, por meio de uma publicação no Instagram.

Ainda na infância, o artista iniciou sua carreira ao participar de programas especiais como “Plunct, Plact, Zuuum” (1983) e “Verde que te quero ver” (1984).

“É com muito pesar que venho informar que, infelizmente, o pai da minha filha Fabiano Vannucci veio a falecer ontem. Dias bem tristes”, disse Bicalho.

Fabiano é filho do ator e diretor Augusto César Vannucci, que morreu há cerca de 24 anos e esteve no comando de programas emblemáticos como o Globo de Ouro.

O irmão Rafael Vannucci publicou uma mensagem em que recordou Fabiano: “Ele foi meu irmão mais velho, que na infância cuidava de mim e era uma grande inspiração. Muito jovem, ele já era diretor de imagem, e eu sempre dizia que seria um profissional como ele. Vai com Deus, meu irmão”.

Miguel Falabella também expressou sua homenagem: “Nossa! Tão moço! Um beijo”. Além dele, personalidades como Beth Goulart, Lucio Mauro Filho e Rosane Gofman também lamentaram a perda.

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