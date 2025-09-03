A- A+

RESGATE Ex-atriz é encontrada sem banho há meses e em condições sub-humanas durante resgate a animais O caso aconteceu em Porto Alegre (RS), e um mutirão foi organizado para acolher a mulher

Uma atriz de 74 anos, foi encontrada em condições sub-humanas em seu apartamento, em Porto Alegre (RS), na terça-feira (2), durante uma operação de resgate a animais. De acordo com o portal "Terra", a mulher se trata de Rejane Schumann, que também é escritora e jornalista.



O resgate foi organizado em conjunto entre a corporação e Deise Falci, que é protetora de animais. Quatro cachorros - um deles com sarna - e três gatos foram encontrados e serão levados para doação.

Em vídeo veiculado nas redes sociais, Deise conta que, ao chegar ao local, se deparou com a cena difícil, que a comoveu. Segundo ela, a atriz dormia no chão, estava extremamente magra, com sinais de inanição, e sem alimento algum na geladeira. Além disso, ela não tomava banho há meses e apresentava sintomas de demência.

A casa também tinha um forte odor de urina e fezes. Não foi encontrado produto de limpeza na residência. Apesar das condições precárias, no entanto, a mulher nunca deixou de alimentar os animais.

"Foi a primeira vez que senti uma vontade maior de resgatar a própria pessoa do que os animais. Ela estava com muita fome. Os animais tinham ração, ela não tinha nada. Geladeira completamente vazia. Não tinha nem água ou alguma coisa para comer", relatou Deise.

Rejane Schumann tem uma extensa carreira no cinema e em novelas da TV Globo, com maior destaque na década de 1970, como “O Astro” (1970), “Dancin’ Days” (1978) e “Pai Herói” (1979). Além de atriz, ela também é escritora e jornalista.

Mutirão em solidariedade

Além de organizar o resgate dos animais, Deise Falci também montou um mutirão de ajuda à atriz. Além de uma campanha de doações, ela e mais voluntários retornaram para fazer a limpeza da casa.

Na noite desta quarta-feira (3), ela divulgou imagens de como ficou o lugar. O quarto, que antes estava tomado por fezes e urinas dos animais, agora tem uma nova cama com lençóis limpos. A cozinha, anteriormente sem comida e com muita sujeira na pia, também está abastecida e limpa.



Confira, abaixo, o antes e depois do local:

ANTES: Imagens da casa onde a atriz foi encontrada. - Foto: Instagram/@deisefalci/Reprodução

DEPOIS: Imagens de como a mesma casa ficou após o mutirão de limpeza. - Foto: Instagram/@deisefalci/Reprodução

Durante a limpeza da casa, a protetora de animais também mostrou um momento de interação com Rejane, que agradeceu pela ajuda.

"Queria agradecer porque vocês não me conhecem. Está tudo limpo, estou muito feliz", disse, emocionada, enquanto abraçava as voluntárias que participaram da limpeza.

Interessados em participar do mutirão de ajuda, podem acessar o perfil de Delse Falci no Instagram (@deisefalci), onde um grupo de apoio está sendo montado.



