VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Ex-baixista do Maroon 5 é acusado de agredir esposa após descoberta de traições nos EUA Segundo a imprensa americana, Kate Bowman teria encontrado trocas de mensagens de cunho sexual do músico com adolescentes

O ex-baixista do Maroon 5, Mickey Madden, está sendo acusado de violência doméstica por sua esposa, Kate Bowman, após ela ter descoberto que ele trocava mensagens de conteúdo sexual com adolescentes. A denúncia foi formalizada na Justiça de Los Angeles nesta quarta-feira (30), por meio de um pedido de ordem de restrição por violência doméstica.



De acordo com os documentos judiciais, obtidos pela Billboard, Bowman afirma que Madden a atacou violentamente em 21 de julho, na casa onde viviam, após ela encontrar no celular do músico mensagens trocadas com pelo menos duas garotas menores de idade, ambas estudantes do ensino médio. As conversas incluíam, segundo a denúncia, "fantasias de estupro".

“Estou completamente traumatizada com a descoberta de que ele vinha se envolvendo em comportamentos com meninas do ensino médio que provavelmente são criminosos”, escreveu Bowman no processo. Ela relatou que, ao confrontá-lo e tomar seu celular, Madden “ficou descontrolado”.



Segundo o depoimento, o músico imobilizou a esposa, a empurrou contra uma bancada de mármore, jogou-a no chão e continuou exigindo o telefone de volta aos gritos. A violência teria se estendido até a rua, onde ele a teria empurrado contra um portão metálico e, depois, contra um muro de pedra. Bowman conseguiu se esconder e acessar o conteúdo do celular, onde encontrou mais mensagens perturbadoras e registros de pagamentos via aplicativos de transferência, supostamente em troca de conteúdo e atos sexuais.

“Eu chorava de forma incontrolável. Estava completamente enojada ao ler aquelas mensagens horríveis”, afirmou.

A vítima também declarou que Madden teria buscado tratamento em uma clínica de reabilitação para vício em sexo e enviado mensagens de desculpas.

"Sinto muito pelas minhas ações e por me envolver em qualquer forma de expressão desses impulsos... é tudo completamente inaceitável. Mas tenho que estabelecer um limite nessa caracterização do que fiz... Isso foi totalmente relegado ao texto... Não é desculpável de forma alguma, mas tenho que deixar claro que eu nunca agiria de acordo com nenhuma dessas conversas de fantasia consensuais.", supostamente dizia uma das mensagens atribuídas ao músico.

Nesta quinta-feira, um juiz de Los Angeles concedeu uma ordem de restrição provisória, proibindo Madden de se aproximar da esposa ou da residência deles. A decisão sobre a retirada definitiva de Madden da casa será tomada em audiência futura. Até lá, ele permanece legalmente proibido de se aproximar da esposa, dos animais de estimação do casal e da residência, conforme determinado pela Justiça de Los Angeles.

