DENÚNCIA Ex-baterista do cover de Mamonas Assassinas é denunciado por três meninas por abuso sexual Mamonas Assassinas - O Legado foi formado a partir da participação dos integrantes no filme da banda, em 2023

O ex-baterista da banda Mamonas Assassinas - O Legado, Willian Junior Falanque Santana, de 28 anos, foi denunciado por três meninas residentes da cidade de São Paulo sob a acusação de estupro. As vítimas teriam 11, 13 e 14 anos e tiveram os boletins de ocorrência abertos pelos seus familiares.

O grupo musical cover foi formado a partir da participação dos integrantes no filme sobre os Mamonas Assassinas, em 2023. A obra mostra o sucesso da banda durante os anos de 1990, que teve um trágico fim, com a morte do quinteto original num acidente aéreo, em 2 de março de 1996.

Willian, que está sendo denunciado por abuso sexual, saiu da banda Mamonas Assassinas - O Legado, em agosto, por conta da acusação das menores de idade. A reportagem feita pela Record TV foi ao ar no Domingo Espetacular, no dia 3 de novembro, com detalhes do caso.

De acordo com as mães das meninas, ele se aproximou delas por meio das redes sociais, pois elas são integrantes de fã clubes virtuais da banda cover. Os casos de violência sexual teriam ocorrido entre julho e agosto, mas os registros na polícia são de setembro e outubro, quando os familiares souberam.

Willian apagou suas redes sociais, mas antes havia deixado um vídeo dizendo que estava se tratando.

''Estou me sentindo muito ansioso e todos sabem como é. Estou me cuidando, me tratando e passando pelo médico'', registrou em um dos últimos vídeos.

A Secretaria da Segurança Pública confirmou as investigações. Até agora o suspeito não foi ouvido, o que gerou indignação aos familiares das vítimas.

''(Ele) abusou da minha filha, é uma criança de 11 anos, virgem, tirou a virgindade dela, acabou com a vida dela, da nossa família e é muito difícil falar nesse assunto'', relatou a mãe de uma das meninas durante entrevista da Record TV.

O que diz a defesa de Willian Falanque

''O escritório Romão Jr. Advogados, por meio desta nota, vem a público manifestar que, até o presente momento, não obtivemos acesso ao teor das ocorrências registradas contra nosso cliente. Diante disso, limitamo-nos, por ora, a não tecer comentários sobre as supostas acusações.

Aguardamos a citação formal do investigado pelas autoridades competentes para prestar os devidos esclarecimentos, contribuindo com as investigações e demonstrando nossa disposição, assim como a do nosso cliente, em colaborar com a justiça para a correta apuração dos fatos.

Outrossim, reafirmamos a plena confiança na inocência e na integridade moral do nosso cliente. Reforçamos que, como profissionais do direito, acreditamos na imparcialidade, seriedade e eficiência da justiça brasileira''.

O que diz a Polícia Civil de SP

''A Polícia Civil informa que as investigações sobre os casos ocorridos em Guarulhos seguem em andamento por meio de inquérito instaurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade.



As equipes já ouviram vítimas e testemunhas e agendaram a oitiva especializada de uma menor de idade, conforme prevê a legislação. Como o suspeito não reside mais em Guarulhos, seu depoimento foi solicitado em novo endereço.



Em relação às ocorrências da Capital, a apuração está sob a responsabilidade da 3ª DDM, também por meio de inquérito policial.



O último caso segue sob investigação da 5ª DDM, igualmente por meio de inquérito. Detalhes adicionais serão preservados devido à natureza das ocorrências e ao envolvimento de menores de idade''.

O que diz a banda Mamonas Assassinas - O Legado

''A Mamonas Assassinas - O Legado, vem, por intermédio do seu advogado, Diego Nunes, apresentar manifestação sobre os fatos ora alegados.

Diante da recente denúncia de um suposto caso de estupro envolvendo menores, onde teria como parte acusada o ex-baterista da banda Mamonas Assassinas - O Legado.

Manifestamos publicamente completo repúdio a todos e quaisquer atos de violência sexual, física, psicológica e moral cometidos dentro e fora do espaço destinado às atividades da banda (Mamonas Assassinas - O Legado).

Casos de estupro ou violências de qualquer natureza serão denunciados com veemência. Atos dessa natureza, ainda que cometidos fora dos espaços das atuações da banda, não só violam a dignidade da pessoa que sofreu a violência, mas também fere toda a comunidade, fãs, princípios e valores, principalmente em relação às mulheres.

Não compactuaremos e não nos calaremos quando nos depararmos com atos violentos que repercutem o machismo e opressões.

Seremos uníssonas ecoando a voz de pessoas que sofrem violências e podem ser silenciadas pelo medo, vergonha e falta de apoio no momento de buscar suporte social, comunitário ou estatal.

Por fim, frisa-se que, todos os fatos devem ser apurados por intermédio do órgão competente e quanto ao ex-baterista (caberá o contraditório e a ampla defesa), para que assim o judiciário tome o caminho mais adequado''.

