Ex-BBB 23, Bruno Gaga passa por procedimentos estéticos; saiba valor

Bruno Gaga, ex-BBB23, mal deixou o reality show e já se rendeu aos procedimentos estéticos. Ele apertou o Botão de Desistência e deixou o programa, mas segue tentando engatar sua carreira de ‘influencer’ nas redes. O alagoano realizou uma harmonização facial em uma clínica especializada em São Paulo.

De acordo com o jornalista Leo Dias, que conversou com o profissional Danilo Bravo que fez todos os procedimentos, Gaga fez liftera, um ultrassom microfocado, para estímulo de colágeno, botox em várias partes do rosto e preenchimento ácido hialurônico. Ele também fez um esvaziador de gorduras na parte da bochecha e na papada, além do peeling de fotona, um laser que melhora a textura da pele, fechamento de poros, que uniformiza e clareia a pele.

Ao todo, Bruno Gaga gastou R$ 25 mil para repaginar o visual. Nos comentários, muitos seguidores não perdoaram e tiraram sarro: “Só faltou publicar o depois”, opinou um. “Bruno não precisava fazer isso, mas hoje em dia está cada vez mais difícil aceitar sua beleza natural”, completou outro.

