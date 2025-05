A- A+

Famosos Ex-BBB Alane Dias e Francisco Gil, filho de Preta Gil, trocam beijos em praia do Rio O casal foi visto nesta quinta (1) na praia de Ipanema

A ex-BBB Alane Dias e o cantor Francisco Gil, filho da artista Preta Gil, foram vistos trocando beijos na praia de Ipanema nesta quinta (1).

O casal estava acompanhado da filha de Francisco, Sol de Maria, fruto do relacionamento do artista com a modelo Laura Fernadez.

Alane Dias e Francisco Gil foram vistos hoje (1º), aos beijos, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.



: Thiago Martins/ Agnews pic.twitter.com/0gYmGICxOz Hugo Gloss (@HugoGloss) May 1, 2025

Após os rumores do relacionamento com Alane, Francisco Gil deu uma entrevista para a Quem e explicou como lida com sua vida amorosa enquanto figura pública.

Estou de boa. Acho natural (o interesse), mas, ao mesmo tempo, me distancio desta questão como algo central. Vem como uma consequência", afirmou Gil.

Veja também