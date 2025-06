A- A+

FAMOSOS Ex-BBB Ariadna diz que usou silicone de "limpar pneu de avião" no bumbum Primeira mulher trans no reality show, influencer lembra rejeição em grupos LGBTQIA+ e uso de procedimentos estéticos em conversa com Maya Massafera

Para hoje aparecer em diversas fotos exibindo um corpo escultural, Ariadna Arantes enfrentou algumas dificuldades. A influencer, que foi a primeira mulher transexual a participar do Big Brother Brasil, relembrou parte dessa história em uma conversa com Maya Massafera — também trans —, que costuma compartilhar relatos da trajetória LGBTQIA+ em vídeos no Instagram.



A ex-BBB contou que chegou a fazer preenchimento com silicone, segundo ela, de “limpar pneu de avião”.

Tudo começou quando Maya pediu para Ariadna contar como é o preenchimento com PMMA, uma substância que costuma ser usada como preenchedor — algo que a própria influencer deseja fazer no futuro. Ariadna, então, afirmou que usou outra substância em função de sua condição financeira.





“Na verdade o meu não é PMMA, eu coloquei aquele… quando a gente era mais novinha, naquela época as trans não tinham muita condição financeira, e a gente colocava aquele silicone de limpar pneu de avião, meu amor”, iniciou ela, ao lado de Maya. “Vinha uma travesti que era bordadeira e ela colocava aquelas toalhas de plástico na cama. Vinha uma outra ajudante com aquelas agulhas de cavalo, bem grandona, e fazia a mistura.”





Ariadna, do BBB 11 — Foto: Reprodução/TV Globo e Instagram

“Botam a gente deitada ali, minha filha, e fazem o buraco, enfiando a agulha. Se não sangrar, significa que não pegou nenhuma artéria, nenhuma veia ou alguma coisa assim. Mona, é uma dor, uma dor. Aí depois que termina vem a massagem. Ela joga uma toalha e vem com a massagem. Parece que são mil furúnculos na sua bunda querendo sair de uma vez só”

Na conversa, as influencers comentam que um dos estímulos para mulheres transexuais, principalmente entre as mais pobres, recorrerem a esse tipo de procedimento era a rejeição que sofriam de outras pessoas do meio por não terem silicone. “Era tipo assim: se você não tiver silicone industrial, você não é travesti. Se você não tiver, você não é. E, graças a Deus, essas coisas ainda estão mudando. Não tanto, mas, assim, em mim não pega. Mas talvez a menina do interior ainda seja caçoada por isso”, afirmou Maya.

Ariadna complementou: “Isso tem muito nas meninas que trabalham na rua”, afirmou ela sobre profissionais do sexo.

Oito anos atrás, Ariadna já havia comentado sobre o uso do silicone como preenchimento. “Há dez anos atrás eu injetei dois litros de silicone industrial para arredondar meu bumbum. Hoje vejo esse maldito silicone espalhado pela minha virilha, ao redor das coxas (partes anterior, posterior e interna) e ainda um pouco no pé”, escreveu ela em uma publicação no Facebook.

“Sou tão arrependida de ter escutado o que as pessoas diziam por eu ser muito magra na época. Vejo pessoas tendo problemas depois de muitos anos até mesmo morrendo! Fico pedindo a Deus cada dia que essa bomba relógio não estoure em mim. Toda vez que alguém pergunta se deveria colocar eu digo que não”, disse.

