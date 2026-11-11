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FAMOSOS Ex-BBB Cacau Colucci: é possível ter alergia com abacaxi só tocando nele? Influenciadora relatou reação do corpo em suas redes sociais após ir ao mercado

A ex-BBB Cacau Colucci, de 44 anos, casada com o deputado Bruno Lima compartilhou em suas redes sociais que apresentou uma reação alérgica após pegar um abacaxi enquanto fazia compras no mercado. Em imagens, ela mostra que depois do contato com a fruta a pele do braço apresentou lesões avermelhadas e elevadas (chamadas de urticas ou vergões).

"Descobri que tenho alergia a abacaxi. Olha isso", afirma Cacau.

Abacaxi causa reação alérgica apenas em tocá-lo?

Uma possível explicação para reação alérgica ao toque é a síndrome látex-fruta, na qual o sistema imunológico de uma pessoa alérgica ao látex natural confunde as proteínas da borracha com proteínas que possuem estruturas semelhantes presentes em certos alimentos de origem vegetal.





A reação pode ser causada não somente pelo abacaxi, mas por outras frutas como banana, abacate, castanha, kiwi, que podem gerar reações mais fortes do que apenas as lesões avermelhadas citadas por Cacau.

Outros alimentos associados à síndrome látex-fruta são: pêssego, pera, manga, pimenta; centeio, ameixa, trigo; cereja, girassol, abacaxi, soja; frutas cítricas, coco, figo e uva.

Para realizar a confirmação do diagnóstico deste tipo de alergia é preciso buscar o atendimento com um alergista.

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