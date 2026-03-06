Ex-BBB Cezar Black mostra sofá destruído pelo cachorro Amendoim

A- A+

O enfermeiro Cezar Black, ex-BBB 23, chegou em casa às 7h da manhã depois de um plantão e tomou um susto. Um dos cachorros da casa, Amendoim, que ele havia deixado preso, conseguiu chegar até a sala e destruir o sofá da casa. O estrago foi mostrado num vídeo bem-humorado publicado nas redes sociais.

"Eu não aguento mais!", escreveu ele, com emojis.

"Mermão, você acabou com o sofá inteiro, cara', diz ele, enquanto filma incrédulo. "Eu deixei esse cachorro preso, como esse cachorro soltou? Chego do plantão 7h da manhã... Olha isso aqui. Vou voltar pro plantão".

Nos comentários, os fãs de Cezar riram da situação.

"Plantão na sua casa teve mais ação que na UTI", escreveu um seguidor.





"Super entendo, eu já estou no sétimo sofá", escreveu uma.

O baiano de Salvador Cezar Black ficou famoso ao participar do BBB 23 no time Pipoca. Ele saiu do programa na reta final, num paredão com Aline Wirley e Amanda Meirelles.

Veja também