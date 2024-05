A- A+

RIO GRANDE DO SUL Ex-BBB Davi diz que foi ao RS com dinheiro de doações: "Não tinha condições financeiras de ir" Campeão da edição 24 do reality, Davi Brito viajou ao Rio Grande do Sul como voluntário para ajudar as vítimas das enchentes no estado

Em meio à tragédia climática que acometeu cidades do Rio Grande do Sul nas últimas semanas, o ex-BBB e campeão da edição 2024 do reality, o baiano Davi Brito, 21, foi um dos voluntários que viajou até o estado para prestar ajuda a vítimas das enchentes.

O motorista de aplicativo passou a pedir Pix em suas redes sociais, numa espécie de vaquinha virtual com direcionamento aos afetados pelas chuvas, mas parte do valor arrecadado foi utilizado por ele para viajar até o estado - fato admitido pelo próprio em entrevista ao jornal O Globo.

"Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios", afirmou Davi, complementando que havia conseguido uma boa arrecadação e ajudado muita gente.

"Consegui ajudar muitas pessoas, fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade (...) É algo que gosto de fazer, ajudar ao próximo como a nós mesmos".

"Solicito apoio total"

Há algumas semanas, Davi Brito pediu ajuda em seu Instagram para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.



Por lá, o campeão do BBB convocou seguidores para contribuir em uma vaquinha virtual, com a chave Pix oficial da campanha de arrecadação para as vítimas do estado: '[email protected]'.



Dias depois, o ex-BBB seguiu solicitando ajuda para o mesmo fim, mas com uma chave Pix que não era mais a oficial da campanha, mas de um endereço de e-mail com o seu nome, iniciada por "Bdavi".



No Rio Grande do Sul, Davi ficou alguns dias hospedado em um hospital na cidade de Canoas.

Sorriso e cancelamento

Ao postar fotos e vídeos enquanto esteve no Rio Grande do Sul, Davi Brito passou a ser criticado nas redes por estar sorrindo em selfies, em meio a escombros e moradores desolados.



O fato levou o baiano a perder seguidores no Instagram, além de ter sido "cancelado" algumas vezes pelo mesmo motivo.

Durante o tempo como voluntário no estado, Davi apareceu cozinhando no hospital em que esteve hospedado. Em outras passagens, ele publicou distribuindo alimentos às vítimas, visitando um abrigo e recepcionando caminhões com donativos, entre outras ações.



