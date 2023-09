A- A+

CELEBRIDADES Ex-BBB Diego Alemão, preso com revólver no Rio, já foi condenado por dirigir embriagado Vencedor do reality show em sua sétima edição, ele estava no bairro do Leblon, de táxi, com um revólver calibre 32

Preso na madrugada desta terça-feira com um revólver calibre 32 quando estava num táxi, no Leblon, Zona Sul do Rio, o ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, o Alemão, de 42 anos, já teve problemas anteriormente com a polícia.



Em abril de 2020, ele foi preso em flagrante por dirigir embriagado, agredir o motorista do carro no qual bateu e ainda desacatar os policiais que foram chamados para atender a ocorrência. Um dia depois, ele foi solto após pagar uma fiança de R$ 7 mil.

O caso ocorreu em Curitiba, no Paraná. A Polícia Militar informou, à época, que Alemão se envolveu num acidente na Rua João Alencar Guimarães. Segundo a PM, houve registro de que um dos motoristas fazia ameaças no local. Ao ser abordado pelos agentes que foram ao local, Alemão se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O outro homem envolvido na batida era um motorista de aplicativo. Ele afirmou que estava estacionado, à espera de um passageiro, quando o carro do ex-BBB bateu na traseira de seu veículo. O motorista de aplicativo contou também que Alemão pediu insistentemente que a polícia não fosse chamada e o agrediu com um soco no rosto.

Em março deste ano, Diego foi condenado pela Justiça do Paraná por embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato e ameaça. De acordo com a sentença, como Alemão não representava uma ameaça à ordem pública, a pena de detenção superior a um ano foi substituída por um pagamento de dez salários mínimos a uma instituição social e prestação de serviços à comunidade e a entidades públicas.





Suspeita de extorsão

No dia 22 de abril, três homens suspeitos de extorquir dinheiro de Diego foram presos. De acordo com investigações, eles procuraram a defesa do ex-BBB e exigiram R$ 50 mil para não publicar vídeos da prisão de Alemão após o acidente. O trio também se ofereceu para depor a favor do campeão do reality.

Na ocasião, Diego procurou a polícia e registrou uma ocorrência sobre o caso.

Polêmicas no programa

Diego Alemão ficou famoso ao participar e vencer o BBB7. Sua participação no programa foi polêmica: ele viveu um triângulo amoroso com Iris Stefanelli e Fani Pacheco. Após o programa, chegou a e engatar um breve namoro com Iris.

Em entrevista recente, ele afirmou que mantém o contato com Fani e Flávia Viana, também participante da sétima edição do BBB. Disse, ainda, que volta e meia tentam colocá-lo em grupos de WhatsApp de ex-BBBs, mas que sai na hora.

Formado em administração, Diego cuida dos bens adquiridos com o R$ 1 milhão ganho no reality show. Ele contou ter triplicado essa quantia. Atualmente, Alemão tem dois endereços: um em São Paulo e outro na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

