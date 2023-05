A- A+

FESTIVAL DE CANNES Ex-BBB Domitila Barros fala sobre Cannes: "Vou usar sapatos de amigas e roupas de brechó" Atriz, cantora e ativista irá participar de jantar com o prefeito e receber prêmio como influenciadora do ano na categoria sustentabilidade

Domitila Barros está de malas prontas para a França, onde participará de dois eventos que acontecem paralelamente ao Festival de Cannes. A ex-BBB viaja para o literal francês no início da próxima semana, onde comparecerá a uma gala beneficente à convite do prefeito de Cannes e também receberá um prêmio de influenciadora do ano na categoria sustentabilidade pela World Influencers Association.

Os dois eventos acontecem no dia 26. Antes disso, no dia 19, ocorrerá uma exibição especial para produtores e apoiadores do filme alemão "Der pfau" ("O pavão", na tradução literal), de Lutz Heineking. Domitila, no entanto, não poderá comparecer à sessão por causa de compromissos na Alemanha, onde no momento organiza sua mudança para o Brasil.

— Vai ser minha primeira vez em Cannes, estou muito ansiosa e grata — conta a atriz em conversa com O Globo. — O único problema é que os eventos acontecem na mesma noite, então ainda estou vendo como irei driblar essa questão do tempo.

O prêmio como influenciadora de sustentabilidade toca Domitila de forma especial, sendo um tema que faz parte de sua vida ativamente desde a juventude. Inclusive, fará questão de mostrar a sustentabilidade através da escolha dos figurinos para as galas e tapetes vermelhos.

— Não vou comprar nada novo. Um aspecto muito importante da sustentabilidade no mundo fashion é a moda circular. Eu não preciso ter tudo. Vou usar sapatos de amigas minhas e peças de brechó — aponta. — Quero incentivar formas de consumos que não são apenas mais baratas, mas também positivas para o meio ambiente.



Domitila lembra que a moda é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Além de peças de amigas e de brechós, ela também pretende utilizar vestidos pensados por uma amiga brasileira radicada na Alemanha, Aline Celi, que usa um tecido feito a partir de garrafas PET recicladas em suas peças.

Para acompanhar o figurino, a atriz, cantora e ativista irá usar joias de sua marca pessoal, a She Is From The Jungle, que conta com biojoias de capim dourado para substituir o ouro.

Após a passagem por Cannes, Domitila virá para o Brasil em definitivo, na companhia do namorado. Ela tem planos para morar em São Paulo e planeja investir ativamente na carreira de atriz, sem deixar de lado possíveis trabalhos com música. Durante o reality, a canção "Girls With Those Curls" repercutiu bastante nas redes sociais. Ela conta, inclusive, que os versos "a debochada em transição / vai descendo até o chão" são sempre repetidos para ela quando encontra fãs nas ruas.

Veja também

CULTURA Tecnologia 3D é usada para recuperar peças indígenas