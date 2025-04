A- A+

Famosos Ex-BBB Edy relata "destruição total" após circo ser devastado por tempestade em Minas Gerais Palhaço compartilha imagens dos estragos causados pela forte chuva e diz que conta com a solidariedade do público para reconstruir o circo

O circo Ônix, comandado pelo ex-BBB Edy Simões, foi destruído pelas intensas chuvas que atingiram a cidade de Tocantins, em Minas Gerais, na última quinta-feira (10), durante uma apresentação do grupo.

Nas redes sociais, o palhaço — ex-participantes do BBB 25 — compartilhou imagens da lona rasgada.

"Destruição total... Mas, se Deus quiser, a gente vai se reerguer", afirmou o artista, por meio de vídeo publicado no Instagram.

"A nossa casa de espetáculos foi danificada. Agora é correr atrás de uma nova lona para que possamos retomar nosso trabalho. O mais importante é que todos estão bem, em paz e com um sorriso no rosto", declarou Edy.

Edy e sua filha, Raissa, que também participou do BBB 25, exibiram os estragos provocados pelo temporal, como cadeiras cobertas de lama e a lona do circo totalmente avariada.

De acordo com ambos, ninguém se feriu após o desabamento da estrutura.

Gracyanne Barbosa, que dividiu a casa do BBB 25 com Edy e sua trupe, criou uma vaquinha virtual para ajudar na arrecadação de fundos para a reconstrução do circo Ônix.

