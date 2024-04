Ex-BBB Eliezer expõe estratégia para não cair no esquecimento e fechar contratos: 'pai de Lua'

O ex-BBB Eliezer entregou, nas redes sociais, que ser "pai da Lua", de 1ano, fruto de seu relacionamento com a influenciadora e também ex-BBB, faz parte de suas estratégias para não ter caído no esquecimento e se manter relevante.

Muitos internautas, após o post no X agora deletado, criticaram o influenciador, acusando-o de usar a filha para ganhar dinheiro.

Tudo começou quando o ex-brother, inspirado pelas reclamações de alguns participantes do BBB 24 por não estarem fazendo publicidade pós-programa, resolveu comentar o fato de quem todos os participantes do reality vão enriquecer.

"Todo anônimo que entra no BBB tem essa expectativa de fazer muito dinheiro com publi no pós e acredito que criamos isso depois do 21 onde todos os participantes fizeram grana com muita rapidez, mas a verdade é que é difícil demais e esse lance de 'depois do BBB, tô rico' é pura ilusão", escreveu Eliezer.