Ex-BBB Felipe Prior é condenado a seis anos de prisão por estupro

O ex-BBB Felipe Prior foi condenado pela Justiça de São Paulo a seis anos de reclusão pelo crime de estupro. Inicialmente, a pena será cumprida no regime semiaberto. A condenação vem a partir de uma caso de 2014, denunciado pelo Ministério Público. Prior poderá recorrer da decisão e responder em liberdade. Dezenoves pessoas foram ouvidas no processo, que foi conduzido na 7ª Vara Criminal.



A vítima foi uma estudante da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Prior também era aluno no campus da mesma instituição. Após uma festa universitária, ao dar carona primeiro a uma amiga em comum e, na sequência, a caminho da casa da vítima, ele teria começado a beijá-la, passado a mão no seu corpo e a puxado para o banco traseiro. Prior a teria, então, estuprado. A vítima não havia oferecido resistência por estar alcoolizada.



De acordo com os advogados da vítima, a sentença foi recebida "com muito alívio, por vermos nela o reconhecimento da relevância da palavra da vítima e do robusto acervo probatório que apresentamos. Foram três anos e meio de trabalho, muita investigação até localizarmos as vítimas e testemunhas que contribuíram para que o agressor fosse condenado".



Já a defesa de Prior afirmou que irá recorrer, “face a irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e de sua Defesa, que nele acredita integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência e de que, em sede recursal, lograr-se-á sua reforma, em prestígio à Justiça, reconhecendo-se sua legítima e verdadeira inocência, que restou patentemente demonstrada durante a instrução processual".





