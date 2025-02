A- A+

CELEBRIDADES Ex-BBB Isabelle se manifesta após críticas por falta de samba no pé em ensaio técnico na Sapucaí Dançarina reconhece que enfrentou dificuldade para manter gingado durante desfile no Sambódromo

A ex-BBB Isabelle Nogueira se manifestou por meio das redes sociais, na noite do último domingo (9), após receber críticas por sua estreia na Avenida Marquês de Sapucaí, o Sambódromo carioca, como uma das musas da Grande Rio. Internautas vêm afirmando, por meio de comentários, que faltou samba no pé para a dançarina e influenciadora digital amazonense durante o ensaio técnico da agremiação, no último sábado (8).



"Muito close, mas pouco samba", escreveu um seguidor num dos posts da influencer. "Acho que o salto atrapalhou um pouco", considerou outra pessoa.

A ex-BBB relatou que teve alguns "imprevistos" com a fantasia pouco antes do ensaio técnico, mas que conseguiu ajustá-los "depois de muita correria", como acrescentou por meio dos Stories no Instagram. Após o desfile, ela se manifestou sobre a experiência, reforçando que não foi fácil sambar com a indumentária grande e pesada imitando uma arara. "Foi tudo lindo. Mas confesso para vocês que foi estranho e desafiador sambar e me transmutar em arara", afirmou ela.

A amazonense, que é cunhã-poranga doi Boi Garantido no Festival de Parintins (AM), continuou: "Esse desafio foi novo completamente. Fazer os dois ao mesmo tempo, mexer cabeça, asa, andar, rebolar, sambar, jogar beijo... Não foi tão simples". Por fim, ela concluiu: "Mas eu queria tanto viver esse momento. Me sinto realizada".

Neste ano, a Grande Rio desfilará no carnaval carioca defendendo o enredo "Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós", que celebra as tradições culturais do Pará.

De autoria dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com a pesquisadora convidada Rafa Bqueer, o tema da escola propõe um mergulho nas águas amazônicas e uma jornada mística que mistura palácios, pajelanças, incensos, igarapés, encantarias e terreiros de Tambor de Mina. Tudo isso perfumado com ervas e conduzido pelo som de maracas e tambores.

