Ex-BBB Jonas Sulzbach sofre fratura ao esquiar na Argentina e precisa de imobilização
"Snow: check. Fratura no rádio: check. Férias inesquecíveis", escreveu Jonas nas redes sociais
O ex-BBB Jonas Sulzbach, de 40 anos, sofreu uma fratura no rádio durante uma viagem de esqui a Chapelco, na Argentina, na terça-feira, 18. Ele caiu enquanto praticava o esporte e precisou imobilizar a mão.
Jonas compartilhou uma foto em que aparece com o braço engessado e brincou com o acidente. "Snow: check. Fratura no rádio: check. Férias inesquecíveis", escreveu nas redes sociais.
Nos Stories, o modelo explicou que se machucou ao tombar e tentar se apoiar. Ele também mostrou que já está retornando ao Brasil após o acidente.
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Antes da queda, Jonas havia contado que aquela era sua primeira experiência esquiando e publicado vídeos dos primeiros momentos na atividade. Ele estava em Chapelco, na Cordilheira dos Andes, acompanhado de três amigos.