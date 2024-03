Ex-BBB Michel faz harmonização facial e lipo de papada

A- A+

Michel, ex-BBB 24, iniciou a harmonização facial, relatando em redes sociais a realização do preenchimento do mento com 3 ml e lipo de papada, incluindo a platismoplastia. O preenchimento do mento consiste na injeção de substâncias como ácido hialurônico para melhorar o contorno do queixo. A publicação realizada nesta terça-feira, 19, ressalta que os efeitos ainda levarão algum tempo para se tornarem completamente visíveis.

"E hoje iniciamos a harmonização do Michel. Fizemos o preenchimento do mento com 3 mls e a lipo de papada com a platismoplastia e muito em breve teremos um resultado maravilhoso", escreveu o cirurgião dentista Domingos Mantelli.

A transformação do ex-BBB faz parte de uma tendência entre participantes que buscam procedimentos estéticos após sua saída do reality show. Michel foi o 11º eliminado do BBB 14.

