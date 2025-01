Ex-BBB mostra bolão vencedor de quina na Mega da Virada e fala em "sina de bater na trave"

A- A+

A ex-BBB Paulinha Leite contou ter organizado um bolão que, por pouco, não foi vencedor do maior prêmio da história da Mega da Virada. Na quarta-feira, 1º de janeiro, a influenciadora mostrou um bilhete vencedor da Quina que, em vez de apostar no número 57, um dos sorteados na terça, 31, apostou no número 58.

"A sina de bater na trave continua", disse Paulinha em story do Instagram.

Segundo ela, a sua empresa, Unindo Sonhos, organizou 10 bolões vencedores da quina e mais de 300 vencedores da quadra. Na Mega da Virada, a quina teve 2.201 apostas vencedoras e a quadra, 190 779.

Cada integrante da aposta que "bateu na trave" foi premiado em R$ 15.586,07. O prêmio, por se tratar de uma aposta máxima, era de R$ 1.558.600.

A ex-BBB diz já ter ganhado mais de 70 vezes na loteria e, em 2023, deu uma entrevista ao Estadão comentando sobre sua sorte nas apostas.

"Eu me considero uma pessoa de muita sorte e posso dizer que ganho porque jogo muito, e acredito muito na minha sorte. É algo que não sei explicar. Apenas sinto uma certeza e uma confiança muito grandes dentro de mim. Mas, primeiramente, temos de praticar o ato de jogar. Muitas pessoas não jogam, logo, não ganham", disse.

Na terça, a Mega da Virada sorteou o prêmio de R$ 635.486 165,38, dividido entre 8 apostas. Cada uma das apostas ganhadoras da quina recebeu R$ 65.895,79 e as da quadra, R$ 1 086,04.

