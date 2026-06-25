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Condenação Ex-BBB Nego Di é condenado pela Justiça do RS a 14 anos de prisão; entenda o caso lém do influenciador, sua esposa Gabriela Vicente de Sousa também recebeu pena de oito anos e quatro meses pelo crime de lavagem de dinheiro

O influenciador e Ex-BBB Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, em decisão divulgada nesta terça-feira (23) pela Justiça do Rio Grande do Sul.

Além do influenciador, sua esposa Gabriela Vicente de Sousa também recebeu pena de oito anos e quatro meses pelo crime de lavagem de dinheiro.

Sobre a decisão

A sentença inclui penas por estelionato, lavagem de dinheiro qualificada e uso de documento falso. Nego Di também foi sentenciado a um ano e 15 dias de prisão simples em regime semiaberto por promover loterias ilegais.

De acordo com as investigações, o humorista organizou pelo menos 34 sorteios em suas redes sociais entre novembro de 2022 e maio de 2024, anunciando prêmios em dinheiro e bens de alto valor, como um carro de luxo avaliado em R$ 500 mil. O juiz do caso, Ricardo Petry, considerou que o influenciador agiu com "intenção fraudulenta", sem entregar o veículo anunciado.

Esquema fraudulento

A denúncia aponta para um esquema que causou um prejuízo superior a R$ 185 mil para mais de 9.683 participantes que compraram os bilhetes. O casal teria ocultado mais de R$ 2,4 milhões em bens, incluindo imóveis e carros de luxo. Um caso específico pesou mais na condenação: a falsificação de um comprovante de Pix.



O Ministério Público comprovou que uma doação de R$ 1 milhão anunciada nas redes sociais sobre as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 era falsa e o valor real enviado foi de apenas R$ 100.

Estelionato

Nego Di já havia sido condenado anteriormente. Em junho de 2025, ele já havia sido sentenciado a 11 anos e oito meses de reclusão por estelionato, relacionado às vendas de sua loja virtual, que prometia produtos abaixo do preço de mercado, mas não os entregava, causando prejuízos aos clientes que ultrapassaram R$ 5 milhões. O influenciador chegou a cumprir prisão preventiva por mais de quatro meses em 2024, sendo liberado provisoriamente pelo Superior Tribunal de Justiça.



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