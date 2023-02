A- A+

BBB23 Ex-BBB Paula muda visual e surpreende seguidores; veja antes e depois da sister Paula, biomédica paraense, foi eliminada no quarto paredão da atual edição do Big Brother Brasil

A ex-BBB Paula Freitas, oriunda da Casa de Vidro da atual edição do Big Brother Brasil - eliminada no quarto paredão do reality - surpreendeu a seus seguidores após publicação de uma sequência de fotos no Instagram, em que aparece de visual novo.



Crédito: Reprodução/Instagram

Além da mudança nos cabelos, a biomédica paraense também passou por procedimentos estéticos. Na legenda das imagens, a ex-BBB fez menção ao reality, afirmando que a sua participação no programa já havia lhe proporcionado muita coisa boa.



"O BBB já me permitiu tanta coisa boa. E uma delas foi me conhyecer melhor e cuidar primeiro de mim", escreveu a sister que, em seguida, agradeceu aos profissionais que a transformaram.

Entre os comentários, a também ex-BBB Gabi Martins publicou um "Nuuuuuuu". Outros seguidores também elogiaram o visual de Paula, e um deles a comparou à atriz Juliana Paes.



Já uma seguidora da ex-sister afirmou que ela deveria ter entrado assim (no BBB). "(...) O povo vai muito por aparência, que no seu caso já é Maravilhosa!".

