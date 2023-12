Ex-BBB Paulinha diz ter ganho R$ 4,2 milhões em bolão da Lotofácil e dá números para Mega da Virada

A- A+

A ex-BBB Paulinha Leite, que já ganhou na loteria mais de 50 vezes e tem uma empresa especializada em bolões, disse em seu perfil no Instagram que ganhou mais uma vez na Lotofácil. Com 64 pessoas, que pagaram R$ 35, a influenciadora diz ter levado o prêmio de R$ 4,2 milhões.

"Ganheiiiii ou melhor, ganhamos eu e mais 64 pessoas do Bolão que eu organizei lá na @unindosonhoss no concurso 2971 da lotofacil, ganhamos mais de 4.200.000,00 milhões na ultima terça feira, cada participante desse bolão pagou 35 reais e foi sucesso, obrigada Deus , obrigada universo agora vamos de mega da virada um palpite vai que 04-05-17-22-43-59", escreveu Paulinha no Instagram.

Para o sorteio da Mega da Virada, que acontece no próximo dia 31 de dezembro, e tem prêmio estimado em R$ 550 milhões, o mais alto da história, a ex-BBB revelou ao Globo alguns de seus truques.

— A pessoa tem que jogar acreditando que é capaz. Tem que jogar para ganhar. Muitas pessoas vem falar comigo: “poxa, queria tanto ganhar na loteria igual a você, mas nunca joguei porque não acredito”. Aí fica difícil — diz Paulinha.

Nascida em Roraima, Paulinha Leite conta que sempre teve fascinação por números. Quando criança, suas disciplinas favoritas na escola eram sempre as que envolviam contas. Já adulta, decidiu investir no gosto pelos algarismos numéricos, e se tornou uma apostadora assídua. Há anos, inclusive, é dona de uma empresa especializada em bolões. Segundo ela, a principal dica é “jogar para ganhar”.

Além de acreditar, a ex-BBB diz que a atenção é um ponto importante em quem realmente deseja ganhar. E vale de tudo: aniversário de pessoas especiais, números de telefone e até endereços. O segredo, segundo Paulinha, é dar atenção a todos aqueles números que podem, por alguma razão, “passar batidos” no cotidiano.

— A dica é prestar atenção nos números que vão aparecer para você durante o dia, usar data de aniversário das pessoas mais próximos ou algum número que gosta muito e montar seus jogos. Faço isso e tem dado certo há bastante tempo — afirma.

Em setembro deste ano, Paulinha Leite publicou nas redes sociais que havia ganhado quase R$ 3 milhões na Lotofácil da Independência. Em 2022, ela chegou a acertar 16 quinas na Mega da Virada, mais uma para o acumulado de outras vitórias em jogos de azar.

Sobre a estratégia de apostar nos números mais (ou menos) sorteados, ela diz que considera uma análise “relativa”.

— Tudo é estatística, no final das contas, qualquer número pode sair, mas tem os números que mais saem. Eu acho isso muito relativo, porque um número que nunca saiu pode simplesmente sair agora, no dia 31 — diz.

Até quando vão as apostas da Mega da Virada?

As apostas para a “Mega da Virada 2023” estão abertas desde o dia 13 de novembro e o prêmio estimado é de R$ 550 milhões, o maior da história. Por isso, listamos as principais dúvidas em relação ao sorteio.

Diferente das apostas regulamentares da Mega-Sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 17h do último dia do ano. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 30 e o pagamento é realizado com cartão de crédito. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.

Como jogar na Mega da Virada?

Para concorrer ao prêmio, a pessoa precisa marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar o sistema escolher os números de forma aleatória, na chamada “surpresinha”, ou jogar em grupo, em um “bolão”.

Como fazer um bolão na Mega da Virada?

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

Qual é o valor da aposta da Mega da Virada?

A aposta simples custa R$ 5,00, mas aumenta conforme quantidade de números escolhidos.

Qual a chance de ganhar na Mega da Virada?

A probabilidade de acerto varia de acordo com a quantidade de números jogados. Em uma aposta simples, a chance é de uma em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

E se ninguém acertar os números da Mega da Virada?

A Mega da Virada não acumula. Assim, não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco números, e em seguida para quem acertar quatro números. Se ninguém acertar nem a quadra, os valores acumulam para o concurso seguinte.

