Famosos Ex-BBB Paulinha Leite se pronuncia sobre ação judicial contra bolões vitoriosos na loteria Dona de empresa que organiza jogos coletivos, roraimense de 38 anos é conhecida por levar mais de 50 prêmios em diferentes apostas

A ex-BBB Paulinha Leite usou as redes sociais para se pronunciar, pela primeira vez, sobre a ação judicial movida pela Caixa Econômica Federal contra a empresa Unindo Sonhos, da qual é sócia e que atua na intermediação de bolões de loteria. O caso voltou a ganhar repercussão na esteira da divulgação de apostas organizadas pela plataforma, neste fim de ano, com foco na Mega-Sena da Virada, com prêmio estimado em R$ 1 bilhão.

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, Paulinha afirmou que o processo não é recente e negou irregularidades na atuação da empresa. "Esse processo da Caixa… Ele existiu, já tem, eu acho, dois ou três anos, é um processo antigo", pontuou a ex-BBB, conhecida por acumular dezenas de prêmios em apostas ao longo dos últimos anos (segundo ela, o montante já alcança R$ 40 milhões) e por compartilhar palpites com seguidores nas redes sociais.

De acordo com Paulinha, houve decisões favoráveis à Unindo Sonhos no âmbito judicial, permitindo a continuidade das atividades. "O Tribunal Superior entendeu que a minha ação, o meu trabalho na Unindo Sonhos, é totalmente legal, é totalmente legítimo e eu tô autorizada a continuar fazendo o que eu faço, que é a intermediação do bolão", declarou.





A ação da Caixa questiona justamente esse modelo de negócio. O banco estatal sustenta que apenas a instituição tem autorização legal para operar serviços lotéricos no Brasil e que empresas privadas não podem intermediar apostas ou bolões. A defesa de Paulinha, por sua vez, argumenta que a Unindo Sonhos não vende jogos nem realiza sorteios, atuando apenas como facilitadora para que apostadores participem de bolões registrados oficialmente.

No vídeo, a ex-BBB explicou o funcionamento do serviço oferecido pela empresa. "Eu ofereço o serviço pra pessoa não ir até uma lotérica, não enfrentar fila e ser no conforto da sua casa", afirmou. Ela ainda rebateu a ideia de que seus palpites teriam caráter "místico" ou premonitório. "Esses números que eu dou, não é que... Não sou vidente. Não previ os números", disse a roraimense de 38 anos, ao lembrar que tudo começou como uma brincadeira com seguidores.

Conhecida por já ter participado de bolões premiados dezenas de vezes — incluindo apostas que acertaram a quina na Mega da Virada —, Paulinha adotou um tom irônico ao comentar a nova onda de repercussão do caso. "E vou ganhar de novo esse R$ 1 bilhão, aí vão ter que processar de novo", disse, no comentário de uma publicação acerca do caso no Instagram.

