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BBB 26 Ex-BBB Pedro briga em barbearia e deverá passar por novas avaliações psicológicas; entenda Pedro deixou o programa em janeiro, após acusações de importunação sexual contra a participante Jordana Morais

O ex-participante do Big Brother Brasil 26, Pedro Espíndola, se envolveu em uma briga na manhã do último sábado 28, em uma barbearia localizada em Curitiba, no Paraná.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram o momento em que ele discute com outro homem dentro do estabelecimento. Durante o desentendimento, Pedro é atingido com um tapa e reage jogando uma bebida. A situação evolui rapidamente, até que outras pessoas intervêm para conter a briga.

Antes do episódio, registros indicam que o ex-BBB chegou a tirar fotos com frequentadores do local.

Relato do estabelecimento aponta comportamento inadequado

Após a repercussão, o proprietário da barbearia se pronunciou publicamente. Segundo ele, a confusão teria começado após uma sequência de comportamentos considerados inadequados dentro do espaço.

De acordo com o relato, Pedro entrou sem camisa, acendeu um cigarro em ambiente fechado e teria consumido uma bebida sem efetuar o pagamento. Funcionários afirmaram que pediram, de forma cordial, que ele se adequasse às normas do local.

O dono do estabelecimento também pediu desculpas aos clientes que presenciaram a cena, destacando que nunca havia vivenciado situação semelhante em anos de trabalho.

Defesa muda versão e confirma envolvimento

Inicialmente, a defesa de Pedro negou sua participação no episódio. No entanto, após a divulgação das imagens, o posicionamento foi revisto, e o envolvimento do ex-BBB foi confirmado.

Segundo o escritório da advogada Niva Castro, Pedro foi levado para a casa da mãe logo após a confusão e permanece sob cuidados familiares.

A defesa sustenta que o episódio deve ser compreendido dentro de um contexto mais amplo de saúde mental, classificando o ocorrido como um agravamento de seu estado clínico.

Nova avaliação psicológica pode indicar internação

Ainda de acordo com a equipe jurídica, Pedro passará por novas avaliações psicológicas nesta segunda-feira, 30. O objetivo é determinar se há necessidade de uma nova internação em clínica especializada.

O ex-BBB já havia sido internado anteriormente, após deixar o reality, e recebeu alta médica poucos dias antes da confusão.

Histórico recente inclui saída do reality e investigação

Pedro deixou o programa em janeiro, após acusações de importunação sexual contra a participante Jordana Morais.

Na ocasião, ele teria tentado beijá-la sem consentimento. O caso foi exibido no próprio programa, e Pedro optou por apertar o botão de desistência.

O apresentador Tadeu Schmidt afirmou, na época, que o participante seria retirado pela produção caso não tivesse saído voluntariamente.

Posteriormente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito e indiciou Pedro pelo caso.

Defesa critica condução do inquérito policial

No posicionamento mais recente, a defesa também fez críticas contundentes à condução do inquérito relacionado à briga na barbearia.

Segundo a nota, o processo teria desrespeitado etapas fundamentais, como a oitiva das partes envolvidas e a preservação adequada das provas. A equipe jurídica argumenta que houve precipitação na condução do caso e questiona a validade técnica das conclusões apresentadas até o momento.

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