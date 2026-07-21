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FAMOSOS Ex-BBB Tia Milena se declara à irmã gêmea e relembra separação após mudança para os EUA; confira Vice-campeã do BBB 26 publica homenagem nas redes e afirma que as duas têm um "verdadeiro encontro de almas", apesar da distância atual

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A ex-BBB Tia Milena usou as redes sociais, na última segunda-feira (20), quando se comemorou o Dia do Amigo, para publicar uma longa declaração de amor para a irmã gêmea, Mile Moreira. Na mensagem, a vice-campeã do BBB 26 falou sobre o forte vínculo entre as duas, relembrou a época em que a irmã se mudou para os Estados Unidos e confessou que nunca conseguiu superar a distância. "Nunca vou cansar de dizer o quanto eu te amo. Deus sabe que eu não seria eu sem você e que eu não aguentaria esse mundo sem a sua presença", escreveu.

Ao longo do texto, Tia Milena descreve a irmã como sua "melhor amiga no mundo inteirinho" e afirma que as duas compartilham uma conexão rara. "Nos comunicamos pelo olhar e você me conhece como ninguém. Às vezes isso até me dá raiva! Temos um elo eterno, de sempre para sempre. Se existirem outras vidas, com certeza irei te encontrar, porque somos um verdadeiro encontro de almas", declarou.



A ex-BBB também recordou a mudança de Mile para os Estados Unidos, dizendo que tentou lidar com a ausência da irmã, mas sem sucesso.

"Quando foi embora para os Estados Unidos tentei preencher o vazio que você deixou, e adivinha só? Não consegui. Eu continuo esperando você", escreveu, marcando o perfil da irmã na publicação.

Apesar da distância, Tia Milena afirmou que acredita que os caminhos diferentes contribuíram para o amadurecimento das duas. Segundo ela, cada uma viveu experiências próprias antes de chegar à "vida adulta".

"Tomamos rumos diferentes. Às vezes acho que foi bom para o nosso crescimento. Temos vivências e experiências para passar uma para outra. Foram tantas aventuras até chegar à carreira solo, à vida adulta. Vou te falar: tiramos de letra, do nosso jeitinho. Cada uma cresceu, errou, acertou, aprendeu. Metemos o louco com a vida sem medo", concluiu.

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