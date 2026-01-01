A- A+

CELEBRIDADES Ex-BBB Paulinha Leite volta a ganhar na Mega da Virada e ironiza a Caixa nas redes Paulinha Leite acertou cinco dezenas no sorteio histórico e comentou o prêmio em meio a disputa judicial com a estatal

A empresária e ex-participante do Big Brother Brasil Paulinha Leite voltou a chamar atenção ao figurar, mais uma vez, entre os premiados da loteria.

No sorteio da Mega da Virada, realizado na manhã deste 1º de janeiro de 2026, ela acertou cinco números e garantiu uma quina.



O comprovante da aposta foi exibido por Paulinha em suas redes sociais. Na legenda, a ex-BBB fez uma provocação direta à Caixa Econômica Federal, instituição que mantém uma ação judicial contra uma de suas empresas.

Pelo acerto, o valor estimado do prêmio é de R$ 11,9 mil. Não foi informado se a aposta foi feita de forma individual ou em grupo.



Conhecida por uma sequência incomum de vitórias, Paulinha afirma já ter acumulado cerca de R$ 40 milhões ao longo dos anos, somando mais de 30 premiações em diferentes concursos lotéricos.



Os números sorteados nesta edição da Mega da Virada foram 09, 13, 21, 32, 33 e 59. Seis apostas acertaram todas as dezenas e dividiram o prêmio principal de R$ 1,09 bilhão, o maior já registrado na história do concurso. Entre os vencedores, estão dois bolões e quatro apostas simples.



Previsto inicialmente para a noite de 31 de dezembro, o sorteio teve a divulgação dos resultados adiada e só foi oficialmente confirmado na manhã do dia 1º de janeiro, após decisão da própria Caixa.

