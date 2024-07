Ex-BBB revela que está há 22 dias sem tomar banho devido à cirurgia plástica na costela

A- A+

A ex-BBB Paula Freitas está diferente. "Eu mudei muito. Por favor, não desistam de mim", ela disse, aos seguidores, por meio do Instagram, na última quarta-feira (24), após mostrar detalhes da cirurgia de remodelamento de costela que realizou no último mês.

Desde que deixou o confinamento no BBB 23, a moça se submeteu a pelo menos uma dezena de procedimentos estéticos: preenchimento labial, implante de silicone, lipo HD e até "harmonização no bumbum"... A intervenção mais recente, mais invasiva — e que mudou a angulação de suas costelas para deixá-la com a cintura muito fina —, fez com que ela interrompesse a própria rotina de higiene. Paula está há 22 dias sem tomar banho.

Paula Freitas, de biquíni, mostra mudanças no corpo, após lipo Hd e procedimento para 'harmonização no bumbum' (Foto: Divulgação)

"Eu queria pedir uma segunda oportunidade para vocês", afirmou ela, em recado aos seguidores, por meio de outro vídeo postado nos Stories do Instagram.

"Acreditem em mim, pois vocês não vão se decepcionar. Eu mudei muito", reforçou a ex-BBB. Ela explicou por que decidiu ficar tanto tempo sem entrar debaixo de um chuveiro — ainda não há previsão para que a rotina de banho retorne à normalidade.

"Foi uma escolha minha ficar sem tomar banho depois da cirurgia. Eles (os médicos) me pediram apenas dez dias de asseio (com limpeza superficial da pele, sem uso de água corrente).

Mas, acreditem, estou prolongando os dias justamente porque eu quero que as cicatrizes da cirurgia onde entraram as cânulas, tudo bonitinho, não fiquem úmidas e sarem mais rápido", justificou ela.

Ela continuou: "E, acreditem, está sarando mais rápido. Só que estou sem banhar. Quando eu banho é literalmente só da cinturinha para baixo, quando não dá mais. E, da cintura para cima, não estou tomando banho! É só asseio mesmo, gente. Passo um lenço umedecido. E aí me falam: 'Ah, Paula, que nojo, que nojo'. Nada. Estou cheirosa", ponderou.

A ciência alerta: nenhum extremo deve ser incentivado. O biomédico especializado em microbiologia Roberto Figueiredo, conhecido como Doutor Bactéria, avisa que um banho por dia é o recomendado:

— O banho é importante para tirar resto de pele, de gordura, poluição, terra, poeira, o que chamamos de bactérias passageiras. Um segundo banho pode acabar tirando as bactérias que fazem parte do nosso microbioma, germes que protegem nossa pele — afirmou, em entrevista ao Globo.

