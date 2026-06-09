Famosos
Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam nascimento da filha Alice
Comentários da postagem foram invadidos por amigos e fãs do casal
Laís Caldas e Gustavo Marsengo compartilham primeiras imagens da filha, Alice, nascida no último sábado, 6 - Foto: @dra.laiscaldass via Instagram/Reprodução / Estadão
Meses depois de oficializarem a união, os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram a chegada da primeira filha, Alice, em postagem nas redes sociais. A menina nasceu no último sábado, 6, e teve suas primeiras imagens divulgadas nessa segunda-feira, 8.
"Bem-vinda ao mundo, Alice. Você transformou tudo com a sua chegada", escreveu Laís em seu Instagram. "Agora entendemos que nossos corações eram capazes de amar muito mais do que imaginávamos. Mamãe e papai já te amam infinitamente!"
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• Semana Nacional de Museus leva espetáculo de cultura popular à Oficina Francisco BrennandOs comentários da postagem foram invadidos por amigos e fãs do casal, incluindo outros ex-BBBs como Eslovênia Marques, Marília Miranda e Larissa Tomássia.
Laís e Gustavo começaram a namorar após o fim do Big Brother Brasil 2022 e se casaram em setembro de 2025. O anúncio da gravidez veio em dezembro do mesmo ano, também pelo Instagram, rede na qual Alice já tem um perfil.