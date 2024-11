Ex-BBBs Matteus e Isabelle ficam noivos em Paris; veja o momento do pedido

A- A+

Os ex-BBBs Matteus Amaral e Isabelle Nogueira ficaram noivos no sábado (9), durante passeio do casal pela Disney de Paris.



Por meio das redes sociais, Matteus compartilhou um álbum de fotos do momento em que realizou a surpresa para a companheira. "Ela disse sim!", escreveu ele na legenda do post.





A ocasião especial foi registrada por fotógrafos que estão acompanhando o casal durante a viagem internacional.



Os dois iniciaram o romance em abril deste ano, nos últimos dias de confinamento do BBB 24. Após o fim do reality show da Globo, Matteus pediu oficialmente Isabelle em namoro. Atualmente, o casal mora junto em São Paulo.

Veja o momento do pedido:

