BBB 24 Ex-BBBs reagem a queixas sobre Xepa no BBB 24 e relembram alimentação restrita; confira Participantes de antigas edições do programa se recordam de grupo 'Tá com Nada' e afirmam que atuais participantes reclamam de barriga cheia

Uma turma de ex-BBBs não tem gostado da maneira como os atuais participantes do reality show se queixam da comida da Xepa — a cada semana, no reality show, o líder define quem fica nesse grupo do BBB 24, com a dieta restrita pelos seguintes alimentos: arroz, feijão, farinha, ovo, rapadura, rabada, moela, fígado, língua de boi e verduras.



Em edições anteriores do programa, o menu da Xepa (que era chamado de "Tá com Nada") era ainda mais enxuto e se limitava a arroz, feijão e goiabada. Simples assim. Ex-participantes da atração afirmam que os atuais brothers estão reclamando, portanto, de barriga cheia.

"Quando eles descobrirem que antes da Xepa só tinha arroz, feijão e goiabada, as cabecinhas explodem! Dona Geralda (ex-participante do BBB 16) chegou a ficar quatro semanas no 'Tá com Nada', inclusive foi por causa dela que começaram a colocar miúdos para suplementação", relembrou Ana Paula Renault, que participou do BBB 16.

O ex-BBB Gil do Vigor, que ficou em quarto lugar no BBB 21, endossa o coro. "No BBB 21, era comida contadinha. Uma bolacha por dia, não pacote, unidade. E fora que os ovos e arroz eram tudo contadinhos. Mas comida nunca foi problema pra mim. Cagava pra comida, eu queria mesmo era curtir a piscina", conta ele.

Ex-participante do BBB 19, Elana Valenária ressalta que, cinco anos após deixar o confinamento, ainda não consegue volta a ingerir goiabada. De tanto que comeu o alimento, ela enjoou do ingrediente. "Até hoje não consigo olhar pra uma goiabada sem me tremer", brinca ela.

Jean Massumi — que participou da terceira edição do programa — frisa que, nos primórdios do reality show, a casa inteira ficava limitada ao grupo "Tá com nada", caso a prova da comida não fosse ganha por todos os participantes. "Na minha época era a casa toda... Era arroz, feijão e goiabada pra todo mundo. Se não conseguíssemos a prova da comida, era dieta geral", rememorou ele.

