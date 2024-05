A- A+

tragédia no rs Ex-BBBs Thelminha, Amanda e Marcela se juntam para missão médica no Rio Grande do Sul Profissionais da saúde levam remédios arrecadados por meio de doações para o estado gaúcho, que sofre com calamidade pública

As ex-BBBs Amanda Meirelles (vencedora do BBB 23), Thelma Assis ( campeã do BBB 20) e Marcela Mc Gowan (também do BBB) se juntaram numa missão de ajuda médica ao Rio Grande do Sul, para ajudar nos cuidados com as vítimas da enchente que atinge o estado há uma semana. Uma onda de frio, prevista para chegar na próxima quarta-feira (8), pode piorar o cenário no estado, duramente castigado por chuvas torrenciais que caem desde o fim de abril e afetam 345 municípios, deixando 90 mortos e 111 desaparecidos até o momento.

Amanda explicou, por meio das redes sociais, que conversou com um profissional da saúde que trabalha no Rio Grande do Sul e soube que há uma escassez de medicamentos, além de mão de obra, no local. Ela decidiu assim organizar uma arrecadação de remédios para levar ao estado.

Amanda mostrou os diversos remédios que recebeu, por meio de doações, para levar para o estado. "Estou aqui organizando a mala. Muito obrigada pelas doações. Estou levando medicação para pressão, para controle de diabete, bombinhas, analgésico de todos os tipos, muito obrigada", agradeceu ela.

