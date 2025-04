A- A+

Polêmica Além de Mariana Goldfarb, veja o que as outras ex de Cauã Reymond falaram sobre o ator A atriz Grazi Massafera e a dentista Luiza Watson também vieram à tona em suas redes com "alfinetadas" sobre a polêmica de mau comportamento de Cauã no set da novela "Vale Tudo"

O ator Cauã Reymond vem repercutindo nas redes sociais devido aos rumores de seu mau comportamento dentro do set da novela "Vale Tudo". Sua ex Mariana Goldfarb, com quem teve um relacionamento de 7 anos, não se absteve da polêmica e alfinetou o ator nesta quarta (16) em suas redes sociais.

Mas a modelo não foi a única ex parceira de Cauã que se pronunicou sobre os acontecimentos. A atriz Grazi Massafera e a dentista Luiza Watson também vieram à tona em suas redes com comentários e até mesmo "alfinetadas".

Em seus storys, Grazi registrou uma caneca com os dizeres "Lágrimas do Patriarcado". A frase faz alusão às acusações de machismo e misoginia em que Cauã se envolveu. A atriz é mãe de Sofia, fruto do relacionamento com Reymond.

Já Luiza, que namorou Cauã durante quase um ano, compartilhou uma citação de texto, que falava sobre o ato de desencantar e "enxergar as coisas como realmente são".

"Tive vergonha de mim quando percebi que a vida é um baile de máscaras, e participei com o meu verdadeiro rosto". Talvez, não seja "vergonha" o sentimento, mas frustração, porque quando você oferece o melhor, não significa que receberá o melhor em troca... mas penso que ainda assim vale a pena ser o que é, com todas as ambiguidades que isso implica" dizia o texto publicado pela dentista.

Stories publicados nas contas do Instagram de Grazi e Luiza, respectivamente. Foto: Reprodução/Instagram

Entenda as polêmicas

Nos últimos dias, rumores de desentendimentos de Cauã Reymond com nomes do elenco de "Vale Tudo" ganharam força na mídia.

De acordo com a coluna Gente, da revista Veja, ele e Bella Campos brigaram após a atriz descobrir que o colega teria criticado o seu desempenho em cena.

Segundo relatos publicados nesta segunda (14), a intérprete de Maria de Fátima já teria ido até a direção e reclamado sobre o comportamento autoritário do ator, que estaria tentando "dirigir" suas cenas e o modo como a atriz deveria ler as falas.

A partir disso, a relação dos atores teria esfriado e causado um clima tenso dentro do set, provocando até mesmo o cancelamento de cenas onde os dois atuariam juntos.

Nesta quarta (16), a Veja também divulgou que Cauã teria se desentendido com Humberto Carrão. Reymond teria se incomodado com o jeito carinhoso de Carrão, que "pega no braço dos outros enquanto conversa", e até mesmo ameaçado agredir o colega se continuasse com o comportamento.

Veja também