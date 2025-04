A- A+

Polêmica Ex-Chiquititas Júlia Gomes alega ter sido excluída no set de gravações e elenco rebate falas Júlia, que interpretava a personagem Marian na telenovela do SBT, afirmou que "Hoje é uma coisa que não tô nem aí, mas na época era muito forte para mim, eu sofri muito" durante entrevista em videocast

A atriz e cantora Júlia Gomes, que fazia parte do elenco da telenovela infantil do SBT "Chiquititas" (2013) como a personagem Marian, revelou em uma entrevista que era excluída pelas outras crianças no elenco da produção.

A atriz alegou o suposto bullying durante o videocast "Hora do Date", compartilhando que "Hoje é uma coisa que não tô nem aí, mas na época era muito forte para mim, eu sofri muito". Mas as colocações feitas não foram bem aceitas por algumas pessoas do elenco de "Chiquititas".

"É fácil se fazer de coitada e não contar o que você fazia para não ser amada por todos. Certas coisas não dava para relevar" rebateu a atriz Gabriela Saraivah, que interpretava Tati.

A atriz refletiu que na época, os integrantes do elenco eram crianças e que as "pessoas evoluem", dizendo que até mesmo assistia o conteúdo de Júlia nas redes sociais. Mas afirmou que crianças são seres muito sinceros e que "ninguém vai abraçar comportamentos maldosos".

Gabriela até mesmo relatou uma situação que teria ocorrido no set de "Chiquititas", onde Júlia Gomes "fez outra atriz chorar" ao chamar suas roupas de "roupas de pobre".

O relato foi confirmado pela atriz Anna Lyvia, que interpretava a personagem Jane, que diz ter sido o alvo do acontecido. "Não só chorei como fiz terapia por meses", escreveu a atriz nas redes sociais.

Além de Anna e Gabi, a fala de Júlia também foi rebatida pela atriz Amanda Furtado (Boneca Laura). Apesar de afirmar que as "pessoas evoluem", compartilhou seu próprio relato acerca dos sets de filmagem.

Amanda relembra uma suposta fala de Júlia Gomes: "não encosta no meu celular pq se quebrar vc n vai ter dinheiro pra comprar outro", rememorou a atriz em suas redes. Furtado, que apagou o post logo em seguida, afirma que escutou o comentário aos 10 anos de idade.

