Ex-dançarina do Tchan, Débora Brasil abandonou o pagode para se dedicar à igreja evangélica

Após fazer muito sucesso nos palcos como dançarina do É o Tchan, Débora Brasil se dedica atualmente à vida de missionária na igreja evangélica. Em seu perfil no Instagram, ela publica fotos de momentos em cultos e outras atividades no templo. Em boa parte dos vídeos compartilhados, a antiga morena do grupo de pagode, hoje com 53 anos, mostra que não se distanciou totalmente dos palcos: agora canta músicas gospel para os fieis.

A ex-dançarina — devotada à igreja evangélica — costuma publicar vídeos cantando na igreja. Ela, que mora em Salvador, também faz participação em cultos de igrejas em outros estados do país como São Paulo.

E os seguidores da missionária elogiam a virada de chave na vida dela: “Você ficou mais linda quando escolheu Jesus como seu único salvador”, escreveu uma internauta em uma das publicações.

Recentemente, quando participou de um culto voltado para a família em uma igreja evangélica em São Paulo, Débora deu um testemunho de vida. Na ocasião, afirmou que vivia em uma rotina “suja de pecado”. Na época do Tchan, ela atuava ao lado de Carla Perez e Jacaré, antes de ser substituída por Scheila Carvalho em 1997.





— Eu não sabia que eu ia poder desfrutar dessa presença tão maravilhosa, que é a presença do Senhor. Que traz para perto de nós pessoas do coração Dele. Que afastam pessoas que querem destruir a nossa vida. O senhor olhou para mim, mesmo errada, pecadora, suja do pecado, ali, subindo e descendo e, às vezes, as pessoas vinham e me entregavam o folheto e diziam: 'Débora, Deus tem um plano para sua vida'. E eu estava com a vida destruída emocionalmente — disse à época.

Assim como Silmara Miranda (hoje dedicada “exclusivamente ao cargo de policial rodoviária federal), Débora Brasil também ficou de fora das comemorações dos 30 anos do É o Tchan, grupo comandado pelos cantores Beto Jamaica e Compadre Washington.

