TATUAGEM Ex de Ariana e Kim Kardashian, Pete Davidson fala sobre apagar tatuagens e sobre quais irá manter Comediante ficou conhecido por integrar o elenco do ''Saturday Night Live''

Pete Davidson vem apagando muitas de suas várias tatuagens nos últimos dois anos. Mas nem todas deixarão o corpo do ator e comediante conhecido pelo trabalho no humorístico "Saturday Night Live" e por namorar celebridades como Ariana Grande e Kim Kardashian.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, o ator revelou que não gosta de suas tatuagens, que foram feitas, em sua maioria, quando estava usando drogas de forma frequente.

"Fiz todas as minhas tatuagens em um período de uns dois anos. Eu estava me olhando no espelho na clínica de reabilitação, pela primeira vez sóbrio, e pensei: 'Ai, meu Deus, o que eu fiz?'", afirmou Davidson.

Ainda assim, ele garantiu que manterá algumas de suas tatuagens, como a feita em homenagem a sua mãe. "Eu fiz todas essas tatuagens, então minha mãe ficou tipo, 'por que você nunca fez uma tatuagem de 'Mãe'?'. Agora eu tenho uma tatuagem que diz só 'TATUAGEM DE MÃE'. Essa vai ficar", revelou.

O ator garantiu ainda que não irá apagar a tatuagem que traz a identidade de seu pai, um bombeiro morto nos ataques às Torres Gêmeas no 11 de setembro.

Em agosto, em outra entrevista, Davidson havia garantido a manutenção de outras duas tatuagens, incluindo a que fez em homenagem a Hillary Clinton após a derrota nas eleições de 2016, para Donald Trump. O ator se divertiu ao contar que a política, ex-Secretária de Estado dos EUA, chegou a questioná-lo se iria apagar a homenagem, e que ele garantiu que não.

Também permanecerá no corpo do ator uma tatuagem em homenagem a banda de hip hop Wu-Tang Clan.

Recentemente, Pete Davidson lançou a comédia "A última missão", ao lado de Eddie Murphy. O filme está disponível no Prime Video.

