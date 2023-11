A- A+

divórcio Ex de Britney Spears recebe US$ 10 mil por mês da cantora Modelo Sam Ashgari tem pressionado a cantora a pagar mais do que prevê o acordo pré-nupcial

O divórcio conturbado de Britney Spears e Sam Ashgari ganhou um novo capítulo. Fontes próximas ao ex-casal teriam dito ao site americano TMZ que o ex-marido da cantora estaria recebendo uma pensão de 10 mil dólares por mês (o que corresponde a cerca de 50 mil reais). Eles começaram a namorar em 2016 e se casaram em 2022. Nos últimos meses, o modelo, de 29 anos, tem pressionado Britney a pagar mais do que prevê o acordo pré-nupcial assinado pelos dois antes de subirem ao altar.

Esta não é a primeira vez que Britney passa por isso: quando a cantora terminou o casamento de três anos com o dançarino Kevin Federline, com quem teve dois filhos, ela entrou em um acordo para pagar 15 mil dólares por mês de pensão aos filhos e mais 20 mil de apoio temporário a Federline.

Veja outras famosas além de Britney Spears que já pagaram pensão a seus ex-maridos.

Christina Aguilera

A cantora se casou com o executivo Jordan Bratman em 2005. Os dois tiveram um filho em 2008, mas decidiram se separar dois anos mais tarde. Como o casal tinha um acordo pré-nupcial, Christina concordou em pagar um valor a Jordan para acelerar o fim do relacionamento. O valor do acordo nunca foi revelado.

Madonna

Madonna e o cineasta Guy Ritchie foram casados por oito anos e tiveram dois filhos. Quando o relacionamento terminou em 2008, a cantora pagou aproximadamente US$ 85 milhões para o ex-marido.

Jennifer Lopez

Após ficar casada por oito meses com o dançarino Chris Judd, Jennifer Lopez precisou pagar uma pensão de US$ 15 milhões ao ex-companheiro.

Halle Berry

Neste ano, a atriz Halle Berry finalizou o divórcio com o modelo Olivier Martinez. De acordo com documentos obtidos e divulgados pela Fox News, Halle pagará cerca de US$ 8 mil (quase R$ 39 mil). Além disso, deverá dar 4,3% de qualquer renda que ultrapasse US$ 2 milhões (R$ 9,7 milhões) ao ex-marido. Essa não é a primeira vez que Halle passa por isso. Quando se divorciou de Gabriel Aubry, ela foi obrigada a pagar US$ 16 mil por mês de pensão alimentícia até que a filha do casal termine o ensino médio.

Kate Walsh

A atriz se casou em 2007 com o produtor executivo Alex Young. Pouco mais de um ano depois, o casal decidiu se divorciar e Kate precisou pagar ao ex-marido 627 mil dólares e mais metade dos direitos autorais da série ‘Private Practice’, relativos aos episódios que gravou quando ainda estava casada.

Janet Jackson

Com o fim do casamento de oito anos da cantora com o coreógrafo Rene Elizondo Jr, Janet teve que pagar US$10 milhões ao ex-marido.

Jana Kramer

A atriz da série One Three Hill revelou nas redes sociais que paga R$ 16 mil de pensão ao ex-marido, o jogador de futebol americano Mike Caussin. Durante participação em um podcast, Jana disse que ele a traiu aproximadamente 13 vezes. O ex-casal teve dois filhos: Jolie, de 7 anos, e Jace, de 4.

