FAMOSOS Ex de Dado Dolabella diz que foi agredida, deixou o Brasil por medo e agora vai denunciá-lo Marcela Tomaszewski relata ter sido vitima de violência física e de abuso psicológico

Marcela Tomaszewski pretende denunciar Dado Dolabella por agressão após o término da relação. A separação se tornou pública no último sábado, 8, após a modelo apagar das redes sociais todas as fotos com o ator e publicar um vídeo que mostrava a discussão entre os dois dentro de um carro.

Nas imagens, é possível ouvir Dado dizendo que a modelo teria lhe dado um tapa. Na ocasião, o ator ainda confessa que a afastou "pelo pescoço". Segundo o novo relato de Marcela, além da violência física, ela também foi vítima de abuso psicológico

Após anunciar o término, Marcela deixou o Brasil e viajou de última hora para Mônaco, no domingo, 9, alegando que saiu do País por medo. Segundo ela, Dado passou a persegui-la, parando o carro ao lado de sua casa para pedir que gravasse um vídeo dizendo que bateu nele. "Acordei antes que ele fizesse coisa pior", declarou.

Agora, Marcela está disposta a alterar seu depoimento anterior e denunciar o ator por agressão. Em entrevista ao portal Léo Dias, ela disse que, quando foi chamada pela polícia e pelo Ministério Público, negou a agressão para proteger Dado, por acreditar que ele mudaria. Desta vez, pedirá para que o caso seja enquadrado na Lei Maria da Penha e solicitará medida protetiva ao voltar ao Brasil.

Segundo a modelo, o relacionamento era marcado por discussões e episódios que resultaram em hematomas e lesões. Ela afirma que foi manipulada a não relatar o que ocorreu e que, ao negar a violência inicialmente, passou a ser vista publicamente como mentirosa.

Dado Dolabella nega acusações

Dado Dolabella, por sua vez, negou todas as acusações. No domingo, 9, ele publicou um vídeo ao lado de sua advogada, Mara Damasceno, no qual afirma que apresentará registros da relação para "esclarecer o contexto" dos episódios citados por Marcela.

O ator divulgou cortes de vídeos e áudios gravados durante discussões e disse que sua intenção é mostrar que não praticou violência. "Diante de informações imprecisas, vou disponibilizar, com verdades e provas, trechos de registros que ajudam a esclarecer o contexto. Sem ataques, sem ofensas, apenas fatos verificáveis", legendou.

Em sua defesa, Dado sustenta que apenas reagiu após ser atacado pela ex-namorada e que os áudios divulgados mostrariam esse cenário. A advogada do ator também afirma que Marcela teria apresentado comportamentos agressivos em outras situações. Na legenda, ele destacou repúdio à violência e disse confiar na Justiça. "A verdade será demonstrada nos autos e aqui com responsabilidade."



