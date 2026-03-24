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Gerson Brenner Ex de Gerson Brenner, Denize Taccto, teve ajuda de Faustão para comprovar paternidade; entenda Bailarina rebate acusações ao relembrar disputa judicial com família do ator, que morreu, aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos

A bailarina Denize Taccto usou as redes sociais, na noite da última segunda-feira (23), para lamentar a morte do ator Gerson Brenner, com quem foi casada no fim dos anos 1990.

Em outra publicação no Instagram, a artista, que é mãe de Vitória, de 26 anos, fruto do antigo relacionamento com o galã, rebateu as acusações de que teria abandonado o ex-marido após ele ser baleado na cabeça durante um assalto na Rodovia Dutra, em 1998, fato que o deixou com graves e permanentes sequelas.

"O juiz determinou que ele ficasse com os familiares, pois eu tinha uma bebê recém-nascida", alegou a dançarina e modelo, em comentário no Instagram. A relação de Denize com Gerson, que morreu, aos 66 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos, foi marcada por uma disputa judicial entre ambas as famílias. Parte das polêmicas, aliás, foram esmiuçadas no livro biográfico "Digo sobre mim", lançado em 2013.

Na publicação, Denize afirma que a família de Gerson a impediu de registrar a filha recém-nascida no período em que o ator estava internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital no Rio de Janeiro, logo após a tragédia. A bailarina precisou se submeter a um exame de DNA para comprovar o vínculo parental de Vitória. À época, o apresentador Faustão foi o maior apoiador de Denize, bancando a realização dos procedimentos, segundo ela.

"O Faustão na época ficou indignado e pagou o meu exame de DNA. Fiz com o mesmo médico que fez o Pelé e não seria novidade nenhuma. Confirmadíssimo! Aliás, desculpa, mas a Vi (como ela chama a filha) é a cara dele (do Gerson), para azar de quem não aceita. Mais aí veio a alegação dizendo que eu cometi um crime de tirar sangue dele para o teste de DNA... Ai, ai, ai, eu já era a curadora dele, e ele é o pai comprovado da minha filha, que crime eu cometi? Dá-lhe batalha judicial! Que gente louca! Nunca vi tanta monstruosidade na minha vida!", diz um trecho do livro.

No mesmo livro, Denize revela que levou um funcionário do cartório ao hospital para pegar as digitais de Gerson e obter a certidão de nascimento da filha, então com um mês de vida. A atitude, segundo relata, deixou a família do ator indignada.

"O cartório sofreu processo, segundo a informação que eu tive da diretora de lá, por ter registrado a nossa filha. Eles alegavam que ele não tinha capacidade para isso. Agora eu te pergunto, em oito meses o pai beija a barriga da mãe e estão esperando juntos o nascimento da filha. Só porque ele sofreu acidente e perdeu a capacidade ele não é mais o pai?", questionou a bailarina, na publicação biográfica.

Denize também afirma, no livro, que o tempo em que morou com o ator, numa casa alugada por ela mesma em São Paulo, nunca teve ajuda da família. Na época, os familiares de Gerson acusaram a bailarina de mantê-lo em cárcere privado.



No capítulo intitulado de "Decepções familiares", Denize citou ainda o apoio de Dani Winits, com quem Gerson formou um par romântico na novela "Corpo dourado" (1998), Viviane Araújo, Gugu Liberato e do jogador Marcelinho Carioca, que, segundo ela, viviam visitando ele.

"Nunca recebi pensão, muito menos a Vitória, apesar de ser um direito dela. Aluguei uma casa com dois andares, quatro suítes, varanda, casa do caseiro, tudo do bom o do melhor. E sabe quem pagava? Eu! Tudo era eu, porque ele ganhava apenas R$ 3.400, ou seja, quem é rico ganhando isso? Ele tinha a Home Care, mais acupuntura, nutricionista e todo o resto, e eu quem bancava! Minha casa era cheia de gente que o visitava, trouxe um amigo seu do Rio que morava lá, e lhe fazia muita companhia, porque eu tinha que me dividir entre cuidar de um bebê, trabalhar e viajar com o meu grupo Batuki Baton, visitar minha outra filha no Rio, enfim, milhões de coisas...", explicou, no livro.

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