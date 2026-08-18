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Luto Ex de Hayden Panettiere lamenta morte da atriz: 'foi uma parte importante da minha vida' Wladimir Klitschko afirmou que a morte de Hayden o entristeceu profundamente

Wladimir Klitschko, ex-noivo de Hayden Panettiere, com quem teve uma filha, usou o Instagram nesta terça-feira, 18, para lamentar a morte da atriz. Conhecida por seus papéis em séries de TV como Nashville e Heroes, ela morreu aos 36 anos no último domingo, 16.

O boxeador ucraniano compartilhou uma foto ao lado da ex-noiva e da filha, Kaya, que teve o rosto coberto na publicação, e escreveu uma mensagem sobre o momento vivido pela família. "Nossa família está passando por um momento de profundo choque e pesar", começou.

Klitschko afirmou que a morte de Hayden o entristeceu profundamente. "Ela partiu cedo demais. Embora não fosse mais minha companheira, Hayden foi uma parte importante da minha vida e a mãe da nossa filha, Kaya", declarou.

O ex-noivo também afirmou que guardará na memória os momentos que os dois compartilharam e a importância que ela teve em sua vida. "Quanto à nossa filha Kaya, sempre falarei de sua mãe com respeito e garantirei que ela se lembre da pessoa que ela foi", prometeu.

A mensagem ainda destacou a trajetória profissional de Hayden e seu talento. Segundo ele, a atriz construiu uma carreira de sucesso enquanto enfrentava "os lados mais sombrios de uma indústria extremamente exigente".

Klitschko também prestou solidariedade aos pais, amigos e fãs de Hayden e lamentou que pessoas jovens e talentosas como ela percam a vida tão cedo.

Por fim, pediu respeito aos sentimentos e à privacidade da família, agradeceu o apoio recebido do público e desejou que Hayden "encontre a paz eterna".

Quem foi Hayden Panettiere

Hayden Panettiere começou sua carreira como atriz mirim em comerciais e telenovelas. Ainda bebê, participou de um comercial aos 11 meses. Aos 10 anos, ganhou projeção ao interpretar a filha de um treinador no filme Duelo de Titãs (2000), estrelado por Denzel Washington.

Na televisão, viveu a líder de torcida Claire Bennet, personagem com poderes especiais, em Heroes, exibida entre 2006 e 2010, papel que a projetou para a fama, com a série girando em torno do mantra "Salve a líder de torcida, salve o mundo".

Ela ganhou três prêmios Teen Choice Award por esse papel e foi indicada ao Grammy por um álbum falado infantil gravado alguns anos após o lançamento da animação Vida de Inseto.

Mais tarde, Panettiere interpretou uma ousada revelação do country ao lado de Connie Britton em Nashville, que foi ao ar na ABC por quatro temporadas antes de ser cancelada e renovada no CMT. Ela cantou com a própria voz na série, alcançando sucessos nas paradas de música country, gerando turnês pelos EUA e rendendo a Panettiere duas indicações ao Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante.

A atriz também apareceu em dois filmes da franquia Pânico e estrelou como a personagem principal no filme de 2009 Eu Te Amo, Beth Cooper.

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