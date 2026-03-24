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EXPOSED Ex de Juliano Floss, Vivi Wanderley relata relacionamento abusivo com dançarino e cita Marina Sena Influenciadora afirma ter enfrentado crises psicológicas durante namoro e diz que episódio deixou sequelas emocionais

A influenciadora Vivi Wanderley voltou a falar publicamente sobre o fim de seu relacionamento com o dançarino Juliano Floss, participante do BBB 26, ao publicar uma sequência de vídeos nas redes sociais.

Nos relatos, ela descreve a relação como marcada por conflitos emocionais, acusa o ex de comportamentos que afetaram sua saúde mental e menciona a cantora Marina Sena, atual companheira de Juliano.

As falas de Vivi surgem exatamente no dia em que Floss enfrenta o seu primeiro Paredão no Big Brother, contra Jonas e Gabriela.

Segundo Vivi, o vínculo foi atravessado por disputas constantes e situações que desencadearam ansiedade. “A situação que eu vivi com o meu ex-namorado foi a maior decepção, maior trauma da minha vida. O abuso físico não aconteceu, mas só quem sofre de abuso psicológico sabe como as coisas funcionam”, declarou.

Em outro trecho, acrescentou: “Eu não podia usar salto alto porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado e isso afetava o ego dele. Qualquer aparição minha que pudesse chamar mais atenção era uma disputa, a gente vivia uma eterna disputa”.



A influenciadora também afirma ter desenvolvido crises intensas ao longo do relacionamento, inclusive ligadas à rotina profissional.

“Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar [...] eu sabia que, se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa”, disse, relatando ainda episódios de silêncio prolongado como forma de punição.



Ao abordar o término, Vivi mencionou a proximidade que mantinha com Marina Sena durante o período em que ainda namorava Juliano.

Segundo ela, houve um episódio em que desabafou com a cantora sobre dificuldades na relação. Pouco tempo depois, surgiram rumores de envolvimento entre os dois. “Eu desabafei, chorei no colo dela [...] e ela me impediu de falar com ele”, contou.



A situação, segundo a influenciadora, teve impacto direto em sua saúde.

“Então, pouco tempo depois, começaram os rumores que eles estavam juntos. E quando chegou até mim, eu desmoronei. Meu corpo não aguentou, tive um surto, eu fiquei internada, fiquei inconsciente por três dias”, afirmou. Ela acrescenta que, após o episódio, recebeu diagnóstico de estresse pós-traumático.

Ainda nos vídeos, Vivi reforça que decidiu se pronunciar para apresentar sua versão dos fatos diante da repercussão do caso.

“Eu não faço isso por vingança, gente. Eu faço isso porque eu preciso dar a minha versão da história finalmente. Eu não aguento mais”, disse. Em outro momento, concluiu: “Hoje eu falo porque eu sei que eu mereço ser ouvida, e estar na internet com tudo distorcido é muito pior”.



O término entre os influenciadores, que estiveram juntos entre 2021 e 2023, já havia ganhado visibilidade anteriormente, com especulações envolvendo Marina Sena. Até o momento, os citados não haviam se manifestado sobre as declarações recentes.



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