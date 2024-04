Ex de Kourtney Kardashian busca ajuda após abuso de Ozempic; outras celebridades falam sobre remédio

A- A+

O modelo e estrela de reality show Scott Disick é a mais nova celebridade ligada aos efeitos negativos do Ozempic. O remédio para perder peso virou moda entre famosos, de Oprah a Jojo Todynho (veja lista abaixo). Enquanto muitos elogiam a substância, outros viram motivo de preocupação para os fãs.

De acordo com fontes, Disick, de 40 anos, teria procurado ajuda para tratar os efeitos de Ozempic depois de chocar os fãs deixar muita gente temendo por sua saúde por conta da perda de peso. O ex de Kourtney Kardashian apareceu muito magro no mês passado. Na época o DailyMail.com revelou que o modelo estaria usando Ozempic numa tentativa desesperada para perder uns quilinhos.

Agora, ele teria procurado um nutricionista para lidar com o efeito sanfona. "Scott reconheceu que precisava parar de tomar Ozempic depois de ver suas fotos e o clamor público por sua perda de peso", disse uma fonte exclusivamente ao DailyMail.com. "Ele achava que estava bem porque estava mais magro novamente - sem perceber que isso não era saudável".

O Ozempic é um medicamento para diabetes tipo 2, mas passou a ser usado para perder peso por pessoas que não necessariamente precisam dos medicamentos. Por conta disso o remédio virou alvo de polêmica, especialmente após ganhar muitos adeptos em Hollywood.

Veja abaixo alguns famosos que usam o remédio e o que eles dizem sobre ele:

Oprah Winfrey

Em uma entrevista no canal americano ABC, a apresentadora defendeu o Ozempic. Ela diz que faz uso do medicamento quando "sinto que preciso, como uma ferramenta para evitar oscilações".

"Em toda a minha vida, eu nunca sonhei que estaríamos falando sobre medicamentos que estão oferecendo esperança para pessoas como eu, que lutaram por anos com excesso de peso ou obesidade", disse ela.

JojoTodynho

Recentemente, a influenciadora rebateu críticas pela escolha do medicamento: “Outras pessoas estão me mandando mensagem falando: 'Na farmácia acabou o Ozempic. A culpa é sua'. Como é que é? Parece que eu desci o caminhão (de Ozempic) na minha porta. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus! Não seja um ignorante”, desabafou.

Ela utilizou os stories do Instagram para explicar a motivação para a inclusão dele no seu tratamento.

“Estou pré-disposta a me tornar uma pessoa diabética, então para tratar essa pré-diabetes, estou fazendo tratamento. Vocês viram aí também que eu faço tratamento de gordura no fígado, né? Devido aos meus maus cuidados comigo mesma”, explicou. "Eu estou na minha melhor fase de me cuidar, de buscar o meu melhor”.

Amy Schumer

A comediante é do time dos arrependidos. Amy conta que largou o medicamento e admitiu que começou a usar por conta da "moda" e não porque realmente precisava. Em um programa no ano passado, desabafou sobre os efeitos dos remédios à base de semaglutida. "Há um ano eu tentei usar. E me tornei uma daquelas pessoas que estavam tão enjoadas que não conseguia nem brincar com meu próprio filho. Estava tão magra, que ele jogava uma bola pra mim e eu não pegava", compartilhou.

Ela também criticou as celebridades que fingem não fazer uso do remédio. "Todo mundo está mentindo. Todos dizem: 'ai, diminuí as porções', calem a boca, vocês estão usando Ozempic ou algum remédio desse tipo. Sejam honestos com as pessoas".

