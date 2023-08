A- A+

Celebridades Ex de Larissa Manoela critica a atriz e revela ter passado por situação semelhante com os pais Ator, que também atuou em Carrossel, diz não ter acesso ao dinheiro que fez até os 18 anos

Thomaz Costa, de 23 anos, gravou um vídeo para comentar a entrevista para o Fantástico de Larissa Manoela, 22 anos, neste domingo (13). A atriz rompeu com os pais Silvana e Gilberto, que antes administravam sua carreira. No vídeo, o ex-namorado de Larissa revela ter passado por uma situação parecida com a dela.

Apesar disso, ele aproveitou da exposição do caso para criticá-la: "Não deve ficar existindo briga em família. Comecei tudo do zero, mas passei por cima. O relacionamento com os nossos pais, por mais que eles tenham errado, por mais que possa ser difícil e que quando envolva dinheiro seja complicado, eles fizeram tentando acertar, querendo o nosso bem. Nunca iam querer prejudicar a gente".

Larissa escolheu abrir mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões para poder, a partir de agora, administrar seu próprio dinheiro. Na entrevista para o Fantástico, ela disse que, mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha, e começou a questionar os pais. No último ano, passou a ser mais incisiva nessa busca por informações.

A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais

