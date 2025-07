A- A+

Polêmica Pernambucana ex de Manoel Gomes, do hit "Caneta Azul", se manifesta após citar "abandono"; entenda Diva Gomes, de 42 anos, afirma que se surpreendeu com "sumiço" do marido, seguido por pedido de divórcio sem qualquer explicação

Ela foi ao mercado e, ao voltar para casa, não encontrou mais o marido, com quem vivia desde 2023. No telefone, o parceiro não atendia as chamadas insistentes. Nas ruas, entre os vizinhos, ninguém sabia do paradeiro do homem.

Este é o relato de Diva Gomes, que afirma ter sido repentinamente abandonada por Manoel Gomes, cantor e compositor por trás de "Caneta azul" (aquele dos versos "Caneta azul/ azul caneta,/ caneta azul/ está marcada com minha letra"). No último fim de semana, após a repercussão do caso, a pernambucana de 42 anos se manifestou por meio das redes sociais.

"Gostaria de agradecer de coração a todas as mensagens de apoio e carinho que estou recebendo. Neste momento estou me resguardando e recuperando o meu amor-próprio. Em breve, estaria de volta e sempre com a verdade em nome de Deus", escreveu ela, em publicação no Instagram.





O que aconteceu?

De acordo com Diva Gomes, o cantor e compositor maranhense — que se projetou nacionalmente em 2019, após a letra de "Caneta azul" viralizar e se tornar meme — desapareceu de casa sem dar qualquer explicação.

Em entrevista ao programa "Balanço Geral", ela disse que só ficou sabendo do pedido de divórcio após um comunicado realizado pelo advogado de Manoel, dias depois de seu desaparecimento. O estresse com a situação desencadeou, segundo ela, crises de ansiedade devido à situação, que lhe causaram queda de cabelo.



"Entrei no quarto e nada do Manoel. Desci, ninguém. Fui na portaria desesperadamente e perguntei: 'Pelo amor de Deus, você viu se o Manoel passou aqui?'", ela repassou, na ocasião.

Segundo nota enviada ao programa, a defesa de Manoel afirma que ele e Diva nunca chegaram a se casar. De acordo com os advogados, os dois mantinham "um relacionamento afetivo, que foi encerrado de forma unilateral e respeitosa por decisão do artista". O fato é contestado por Diva, que recorrerá à Justiça para buscar a partilha de bens.

Ainda segundo os representantes legais do cantor, ele teria deixado quitadas todas as despesas do imóvel onde vivia com Diva. As obrigações, como aluguel, contas e encargos, teriam sido pagas por ele.



Dias depois, o cantor foi flagrado num passeio de lancha ao lado de várias mulheres, nos Estados Unidos. "Manoel Gomes comunicou formalmente o término da relação e deixou o imóvel que ambos compartilhavam, levando apenas seus pertences pessoais", reforçam os advogados.

