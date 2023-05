Ex de Mick Jagger e 54 anos mais nova: quem é a namorada grávida de Al Pacino

A- A+

A jovem Noor Alfallah, de 29 anos, está à espera do quarto filho de Al Pacino. Grávida de oito meses do ator americano, segundo informou o site TMZ, a produtora de cinema de família kuwaitiana já namora o astro de Hollywood, de 83, há algum tempo. O relacionamento dos dois, que têm 54 anos de diferença, começou a ser veiculado pela mídia em abril de 2022 e segue até os dias de hoje, apesar dos recentes boatos de crise.

Além da estrela de "O Poderoso Chefão", Afallah já se relacionou com outros homens mais velhos. Na lista de antigos affairs da jovem está o cantor Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones, hoje com 79 anos. Os dois se relacionaram por cerca de um ano, entre 2017 e 2018. Em seu perfil no Instagram, Noor ainda mantém uma foto do intérprete de "Paint It, Black", publicada em abril de 2018. No registro, eles aparecem abraçados ao lado do guitarrista Ron Wood e a mulher, Sally Humphreys.

Depois do rápido relacionamento com Jagger, de acordo com o jornal britânico Daily Mail, a produtora se envolveu ainda com o bilionário Nicolas Berggruen, de 61 anos. Em 2019, Noor Alfallah ganhou os holofotes ao ser vista em jantar junto ao ator Clint Eastwood, agora com 93 anos. À época, ela desmentiu os rumores de que estaria se envolvendo com o artista ao Daily Mail e afirmou se tratar apenas de um amigo da família.

Ao site Page Six, uma pessoa próxima ao casal alegou, no ano passado, que os dois começaram a se relacionar em 2020. A aproximação teria começado durante o período de isolamento da pandemia de Covid-19, apesar de a relação só ter ganhado as manchetes de jornais anos depois. No mês de abril, ela fez uma postagem ao lado do namorado e do amigo, o cineasta Bennett Miller, em uma galeria de Nova York.

"Eles começaram a se ver durante a pandemia. Ela namora principalmente homens mais velhos muito ricos. Ela está com Al há algum tempo e eles se dão muito bem. A diferença de idade não parece ser um problema, mesmo ele sendo mais velho que o pai dela", assegurou a fonte.

