luto Ex de Preta Gil, Rodrigo Godoy rebate comentários ao se manifestar pela 1ª vez após morte da cantora Personal trainer é alvo de colocações ofensivas nas redes sociais depois de publicar fotos após período afastado do Instagram

O personal trainer Rodrigo Godoy vem rebatendo comentários ofensivos nas redes sociais desde que se manifestou pela primeira vez, no último domingo (3), após a morte da cantora Preta Gil, com quem foi casado entre 2015 e 2023. O educador físico e a artista se separaram depois que ela descobriu que o marido a traía com sua ex-stylist. Na ocasião, Preta tratava um câncer no intestino, e o caso gerou repercussão acerca de abandono familiar em relação a pacientes com a doença.

"Firme e seguro", escreveu Rodrigo, em publicação no Instagram. O post com três fotos mostra ele em situações de lazer, soltando pipa e aproveitando um dia de céu azul. "Esse ex vive de quê?", ironizou uma internauta. Ao que o personal trainer respondeu, igualmente sarcástico: "Fotossíntese". Outra pessoa comentou: "Ele fugiu do Instagram por medo dos comentários. Não teve coragem de postar nada aqui quando ela se foi, preferiu fugir ao encarar o Instagram".

Em relação à última colocação, Rodrigo afirmou: "Senhora psicóloga, quem está completamente equivocada aqui é a senhora que não sabe de nada. Primeiramente você não tem que achar nada. Segundamente, é que eu não sou obrigado a ler as atrocidades que vocês escrevem com certezas absurdas de quem realmente não sabe de nada nada!".

Diante da polêmica, houve quem defendesse Rodrigo nas redes sociais. "O povo tá com tempo... dando engajamento", comentou um usuário. Outro acrescentou: "Aff, deixe o homem em paz, ninguém é obrigado a ficar com quem não quer".

O relacionamento entre Rodrigo Godoy e Preta Gil durou de 2015 a 2023, sendo encerrado em meio a denúncias públicas de traição. Em entrevistas concedidas no ano passado, a artista contou que soube das infidelidades durante o período em que tratava um câncer.

