CELEBRIDADES Ex de Shakira: Piqué começa a morar com nova namorada, pivô de divórcio Jovem de 23 anos se mudou para a cobertura do espanhol localizada no centro de Barcelona

O ex-jogador de futebol Gerard Piqué e sua nova namorada, Clara Chía, deram um passo a mais no relacionamento.



A jovem de 23 anos, apontada como o pivô da separação do ex-jogador de futebol com a cantora Shakira, agora divide o mesmo teto com ele. Segundo o jornal catalão El Periódico, é comum ver os dois no estacionamento do prédio onde o espanhol tem uma cobertura, localizado no centro de Barcelona, na Catalunha.

De acordo com o veículo, não estava nos planos do casal morar junto tão cedo, mas a dupla mudou de ideia depois que a polêmica da traição veio à tona.





Inicialmente, a ideia era esperar a mudança de Shakira para Miami, que precisou ser adiada por conta do estado de saúde do pai da colombiana. Em junho do ano passado, William Mebarak, de 91 anos, sofreu um traumatismo craniano.

