A- A+

CELEBRIDADES Ex de Simaria diz que não tem condições de pagar R$ 34 mil de pensão para os filhos Vicente Escrig mora em Valência, na Espanha, e trava disputa na Justiça com a cantora desde 2021

Em meio à briga na Justiça contra a cantora Simaria, o ex-marido Vicente Escrig revelou que ficou surpreso com o valor de R$ 34 mil de pensão alimentícia determinada pela Justiça brasileira para seus dois filhos Giovanna, de 10, e Pawel, de 7, que ele tem com a artista.



Os dois foram casados por 14 anos e após o anúncio da separação, que aconteceu em agosto de 2021, o ex-casal vem virando assunto na mídia com acusações dos dois lados.

— Nunca vou deixar de passar grana para os meus filhos, mas dentro do que eu acho que deva ser pago. Você conhece alguma criança que consuma R$ 34 mil por mês? — questionou Vicente em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record. Ele afirmou ainda que pretende lançar um livro expondo os conflitos financeiros do ex-casal.

— Posso ir para a cadeia, mas quero que as pessoas saibam detalhes da minha separação. Todos eles, inclusive os mais repugnantes — completou.

Morando em Valência, na Espanha, o empresário disse que nas próximas semanas ele deve lançar uma publicação no qual conta os bastidores do seu casamento com Simaria, ex-dupla de Simone. "Até Que a Mentira Nos Separe" será o nome do livro, que deve conter nomes fictícios por conta do processo contra a ex-mulher que corre em segredo de Justiça.



— Não é uma vingança contra a Simaria, mas uma forma de contar a minha versão. Chega uma hora que você tem que se defender — declarou.

Veja também

CINEMA Após briga em sessão de "Barbie" viralizar, mulher explica o motivo: "Liguei para a polícia"; vídeo