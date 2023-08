A- A+

FAMOSOS Ex de Tori Spelling, atriz que se mudou com os filhos de mansão para um trailer, estaria 'furioso'; 'Ele acha que as crianças não deveriam viver assim', disse uma fonte próxima ao ator Dean McDermott ao jornal Daily Mail

Nas últimas semanas, o nome de Tori Spelling ganhou destaque nas notícias do showbiz . É que a atriz, protagonista da série "Barrados no baile", sucesso nos anos 1990, e filha de Aaron Spelling, um famoso produtor de televisão, se mudou de uma luxuosa mansão para um trailer com seus cinco filhos. A situação causou grande indignação em Dean McDermott, seu ex-marido. Antes de mudar para a residência móvel, Spelling passou por hotéis de baixo custo.

A jornada de Tori Spelling, que tem 50 anos, começou quando ela descobriu uma enorme infestação de mofo em sua casa, o que estaria deixando ela e seus filhos doentes. Por esse motivo, todos tiveram que sair de casa. Sem notícias certas sobre seu paradeiro, no mês passado ela foi descoberta saindo de um hotel cuja diária custa US$ 100, e dias depois ela foi fotografada vivendo em um trailer dentro de um acampamento na Califórnia.

Um mês depois de ter que deixar sua casa, McDermott anunciou que o casal havia se separado após 17 anos de casamento. "Tori Spelling e eu decidimos seguir caminhos separados e começar uma nova jornada", escreveu o ator de 56 anos em um comunicado que apagou posteriormente. "Continuaremos a trabalhar juntos como pais amorosos e a guiar e amar nossos filhos neste momento difícil."

Uma fonte próxima ao canadense revelou ao jornal Daily Mail que o ator está "furioso" com Spelling por ela ter escolhido viver num trailer, apesar de inúmeras ofertas de amigos que a hospedariam. Além disso, a mesma fonte disse que McDermott está convencido de que Spelling não está "quebrada" financeiramente.

"McDermott está legitimamente chocado, assim como todos os amigos de Tori. Eles não entendem por que ela estaria fazendo isso, porque ela tem dinheiro", afirmou a fonte ao Daily Mail. "Ele acha que as crianças não deveriam viver assim, e é claro que ele está com raiva", completou. A indignação do ator seria porque sua ex-mulher "se comporta como uma criança".

Tori foi criada por um dos produtores de televisão de maior sucesso do mundo e morou na segunda maior residência de Los Angeles quando adolescente. No entanto, ela ganhou popularidade quando foi uma das escolhidas, com apenas 17 anos, para estrelar "Barrados no baile". Nos anos que se passaram desde o programa até hoje, Spelling teria acumulado dezenas de milhares de dólares em dívidas de cartão de crédito.

A estrela tem sido muito aberta sobre seus problemas financeiros ao longo dos anos. Ela já confessou há um tempo atrás, no "Good morning, America", que depois que ela foi escalada para a série de sucesso, seus pais disseram que ela poderia tocar sua vida financeira de forma independente dali pra frente. Além disso, a atriz desabafou que tinha dificuldades em administrar seu patrimônio.

Enquanto não resolve o problema na sua casa, Tori Spelling estaria pensando em voltar ao mundo dos reality shows. Ele estaria em conversas para fazer parte da próxima temporada de "Dancing with the stars". Isso foi confirmado por um amigo próximo da atriz ao Daily Mail. "Tantas estrelas de 'Barrados no baile' fizeram isso, então ela teria muito apoio de seus ex-companheiros de elenco”, explicou a fonte. "Ela sente que fazer parte do reality pode abrir algumas portas no final do ano e em 2024”, acrescentou. "Houve conversas para ver o que pode ser feito, nada oficial, mas tudo indica que ela pode estar sim na pista de dança", encerrou.

