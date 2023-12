A- A+

HOME Ex-dupla de Maurílio, Luiza Martins emociona fãs com homenagem ao cantor, dois anos após morte Artista conta que sonha com o antigo parceiro frequentemente: 'De verdade, eu adoraria estar bem, feliz e lutando com você aqui'

Leia também

• Falso cantor sertanejo é preso após aplicar golpes de R$ 1 milhão em 26 mulheres; entenda

• Falece o cantor e compositor Aristides Guimarães, aos 78 anos

• Saiba quem é Jermaine, o cantor e irmão de Michael Jackson acusado de estupro

A cantora Luiza Martins emocionou os fãs, na noite da última sexta-feira (29), ao prestar uma homenagem a Maurílio Delmont — com quem formava a dupla sertaneja Luiza & Maurílio — por meio das redes sociais. Há exatos dois anos, no dia 29 de dezembro de 2021, o artista morreu, aos 28 anos, depois de sofrer um tromboembolismo pulmonar.

"Dois anos que converso com você em pensamento. Peço sinais. Te xingo. Te amo. Te odeio por ter ido. E te entendo por ter ido. Ah… Eu não te odeio de verdade. Sorrio de você. Sorrio com você. Choro por você. Choro por mim. E sorrio de mim também", afirmou ela, em publicação no Facebook.

A cantora acrescentou, no mesmo post: "Lembro da textura dos seus cabelos. Lembro perfeitamente da sua risada. Se a piada fosse muito boa, sua risada falhava e o corpo todo tremia … Igual de criança atentada. Eu amava. Lembro do seu cheiro. Lembro do seu abraço gostoso. Quando falo muito de você, sinto que não te deixo em paz. Se falo pouco, sinto falta de dizer se seu nome".



"Assim…Tô bem, nego. Tô feliz. E tô lutando, mas de verdade, eu adoraria estar bem, feliz e lutando com você aqui. Obrigada por aparecer nos meus sonhos. Obrigada por ser meu irmão, mesmo não tendo mesmo sangue. Eu te amo. Eu sempre vou amar você", concluiu a cantora.

Quem foi Maurílio?

Maurílio Delmont Ribeiro nasceu no dia 15 de fevereiro na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Antes de conhecer Luiza, na mesma cidade, ele chegou a cursar ciências contábeis, mas mudou o rumo da carreira ao compartilhar o palco com a parceira pela primeira vez numa festa.

A sinergia dos dois naquele momento foi o começo de uma dupla de sucesso, que começou cantando em bares no Maranhão em 2016 — e depois ganhou projeção com músicas como "S de saudade", "Pode sumir" e "Modo avião". O cantor era casado com a médica veterinária Luana Ramos.

Veja também

LUTO Morre, aos 75 anos, o ator britânico Tom Wilkinson, de 'Ou tudo ou nada'