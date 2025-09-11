Ex-editora chefe da Vogue, Anna Wintour fala sobre o que achou de "O Diabo Veste Prada"
A jornalista deixou o cargo da revista neste ano de 2025
Em junho de 2025, Anna Wintour anunciou que sairia do cargo de editora-chefe da Vogue e nomeou sua sucessora, Chloe Malle. Durante sua carreira, ela evitou comentar sobre o sucesso cinematográfico inspirado nela, "O Diabo Veste Prada", mas, depois de sua saída da revista de moda, ela finalmente compartilhou seus pensamentos sobre o filme no episódio do podcast "The New Yorker Radio Hour", na sexta-feira, 5 de setembro.
Ao longo das suas décadas como uma das figuras mais importantes da moda, Wintour ganhou fama de diversas formas. Mas a mais popular com certeza foi depois que uma ex-assistente (Lauren Weisberger) escreveu um livro inspirado em suas experiências trabalhando na Vogue. A obra virou um filme que rapidamente se tornou um clássico.
"Eu fui ao premiere, vestindo prada. eu não tinha ideia sobre o que seria o filme. Eu acho que a indústria fashion estava muito preocupada comigo, que eu fui pintada de uma forma tão cartunesca. Mas, primeiramente, era Meryl Streep que foi fantástica. ai eu fui ver o filme e achei muito bom e bem engraçado", relembra Wintour.